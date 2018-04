El «xupinassu» alternatiu a Figueres

Un multitudinari «xupinassu» alternatiu va servir dissabte al vespre també, com el pregó oficial, per donar el tret de sortida a les Fires i Festes de la Santa Creu. En aquesta ocasió l'encarregat va ser el periodista figuerenc Carles Pujol, que va tenir un record i una reivindicació pel local Charly i el seu responsable, l'Agustí Planas.

«Soc fill del CHARLY, d'aquell mític espai nocturn (i de tarda) on diferents generacions ens vam enamorar de la música i de les persones», deia Pujol. Es tracta del local de «l'il·lustre figuerenc que, com a mínim, es mereix la Fulla de Figuera de Neó».

El pregoner, en un to irònic i desenfadat, va continuar la revindicació amb un «per quan una Festa Charly per Fires?» i, per què no, al Forta de la Rambla, una pàgina creada a les xarxes després que s'ensorrés una part de l'emblemàtic passeig amb unes pluges. Des de l'ara imaginari forat n'han sortit tota mena de personatges.

El «xupinassu» se celebra des de fa sis anys molt a prop d'on té lloc l'oficial. Organitzat pel Cafetó, es porta a terme a la plaça de l'Església, per on han passat diferents personatges de la vida figuerenca.

Aquest any s'havia organitzat una petició a través de la xarxa Change.org perquè fos Pilar Abel, la «suposada», segons ella, filla de Salvador Dalí. El pregó va tenir tocs solidaris amb la venda de mocadors per recollir diners per a l'associació de lluita contra el càncer Iris.