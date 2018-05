Uns 10.000 olotins comencen a votar el pressupot participatiu

Nou mil sis-cents seixanta-dos olotins podran votar en la primera jornada de votacions per al pressupost participatiu d´Olot aquest dissabte, dia 5 de maig. La finalitat és decidir quines de les 15 propostes finalistes pels veïns s´emporten els 100.000 € que l´Ajuntament ha posat en la primera experiència de decisió veïnal en la destinació dels fons del municipi.

Estan cridats a votar els veïns i veïnes de Batet, Bonavista, Les Fonts, Pequín i Sant Roc de 16 anys o més que estiguin empadronats a 28 de febrer de 2018.

Les votacions de dissabte s´allargaran fins al diumenge, dia 20 de maig. La votació només es podrà fer de forma electrònica, però hi ha trobades programades a tots els barris, perquè si hi ha algú que no està acostumat a la informàtica pugui votar.

Les trobades d´ajuda aniran a càrrec de l´equip de professionals que ha dinamitzat el procés, format per les cooperatives Resilience Earth, Ekona i Arriant. També hi ha la participació del dinamitzador social Marc Planagumà.

Segons ha explicat el regidor de Participació, Josep Maria Coma, la recuperació de camins, la posada en marxa d´espais de trobada, la renovació d´espais públics o la creació d´un gegant de barri són algunes de les propostes finalistes dels pressupostos participatius d´Olot. Tot i que alguns dels projectes afecten només a un barri, bona part de les actuacions poden beneficiar els altres.

Per votar cal entrar a la pàgina webpressupostosparticipatius.olot.cat, o bé a la de l´Ajuntament d´Olot: www.olot.cat. Tothom podrà consultar les propostes. Això no obstant, a l´hora de votar només ho podran fer els veïns i les veïnes dels barris de Batet, Bonavista, Les Fonts, Pequín i Sant Roc.

En tant que preparació per a l´inici de les votacions, avui dia de la Fira de Primavera, els pressupostos participatius tenen una taula d´informació a la plaça Rector Ferrer, davant de la façana de Sant Esteve.

El procés dels primers pressupostos participatius d´Olot va començar el 30 de gener amb un acte informatiu al casal de Bonavista. A partir del 3 de febrer, els organitzadors van convocar els veïns de Batet de la Serra, Bonavista, les Fonts, Pequin i Sant Roc en un seguit de trobades per a la recollida de propostes.

En total van recollir 150 propostes inicials que es van convertir en 50 accions de millora.

D´aquestes, els tècnics municipals primer van filtrar 23 projectes, dels quals la darrera validació tècnica ha deixat els 15 que començaran a ser escollits en uns comicis que començaran dissabte i acabaran el 20 de maig. Llavors els escollits seran pressupostats.