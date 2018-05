Uns 10.000 olotins comencen a votar el pressupot participatiu

Nou mil sis-cents seixanta-dos olotins podran votar en la primera jornada de votacions per al pressupost participatiu d'Olot aquest dissabte, dia 5 de maig. La finalitat és decidir quines de les 15 propostes finalistes pels veïns s'emporten els 100.000 € que l'Ajuntament ha posat en la primera experiència de decisió veïnal en la destinació dels fons del municipi.

Estan cridats a votar els veïns i veïnes de Batet, Bonavista, Les Fonts, Pequín i Sant Roc de 16 anys o més que estiguin empadronats a 28 de febrer de 2018.

Les votacions de dissabte s'allargaran fins al diumenge, dia 20 de maig. La votació només es podrà fer de forma electrònica, però hi ha trobades programades a tots els barris, perquè si hi ha algú que no està acostumat a la informàtica pugui votar.

Les trobades d'ajuda aniran a càrrec de l'equip de professionals que ha dinamitzat el procés, format per les cooperatives Resilience Earth, Ekona i Arriant. També hi ha la participació del dinamitzador social Marc Planagumà.

Segons ha explicat el regidor de Participació, Josep Maria Coma, la recuperació de camins, la posada en marxa d'espais de trobada, la renovació d'espais públics o la creació d'un gegant de barri són algunes de les propostes finalistes dels pressupostos participatius d'Olot. Tot i que alguns dels projectes afecten només a un barri, bona part de les actuacions poden beneficiar els altres.

Per votar cal entrar a la pàgina webpressupostosparticipatius.olot.cat, o bé a la de l'Ajuntament d'Olot: www.olot.cat. Tothom podrà consultar les propostes. Això no obstant, a l'hora de votar només ho podran fer els veïns i les veïnes dels barris de Batet, Bonavista, Les Fonts, Pequín i Sant Roc.

En tant que preparació per a l'inici de les votacions, avui dia de la Fira de Primavera, els pressupostos participatius tenen una taula d'informació a la plaça Rector Ferrer, davant de la façana de Sant Esteve.

El procés dels primers pressupostos participatius d'Olot va començar el 30 de gener amb un acte informatiu al casal de Bonavista. A partir del 3 de febrer, els organitzadors van convocar els veïns de Batet de la Serra, Bonavista, les Fonts, Pequin i Sant Roc en un seguit de trobades per a la recollida de propostes.

En total van recollir 150 propostes inicials que es van convertir en 50 accions de millora.

D'aquestes, els tècnics municipals primer van filtrar 23 projectes, dels quals la darrera validació tècnica ha deixat els 15 que començaran a ser escollits en uns comicis que començaran dissabte i acabaran el 20 de maig. Llavors els escollits seran pressupostats.