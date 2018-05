Els CDR omplen de cartells el tram gironí de la N-II

Els CDR han penjat aquesta matinada centenars de cartells reivindicatius a l'N-II des de La Jonquera fins a Tordera reivindicant les seves accions, altres en contra de la monarquia, i d'altres en defensa dels líders polítics i socials empresonats. Les pancartes, que s'han instal·lat a banda i banda de la via cada 100 metres, tenen com a objectiu convertir-la en la "carretera de la República".

"Llibertat presos", "Som República", "Jo també vaig tallar les vies", "Catalonia is not Spain" o "Jo sóc CDR" són alguns dels lemes que hi han instal·lat. Els comitès de l'Empordà, Nord-oriental i del Vallespir asseguren en un comunicat que han escollit aquesta carretera com a "símbol de l'ocupació de l'estat espanyol a Catalunya".

L'acció, arriba dos dies després que plantessin 1.500 creus grogues a diferents platges de l'Escala per denunciar "la mort de les llibertats", i "el retrocés dels drets civils".

Coincidint amb el Primer de Maig, el CDR Nord-Oriental ha fet públic un comunicat en el qual reivindiquen la legitimitat de la desobediència: "Sense desobediència no hi ha independència: fem efectiva ja la República i posem-la al servei de les classes populars!". Així mateix, asseguren que amb les seves accions "hem aconseguit posar en escat l'Estat espanyol i tot el seu règim monàrquic, franquista, corrupte, decadent i terminal del 78"