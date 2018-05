ERC engega una acció contra les llicències per pescar corall vermell a la Costa Brava

ERC va anunciar ahir una campanya per aturar les dotze llicències que ha concedit el Ministeri d'Agricultura per pescar corall vermell a la Costa Brava. A banda de reclamar-ho al Senat i al Congrés dels Diputats, els republicans portaran mocions als ajuntaments, consells comarcals i diputacions. «La mesura topa frontalment amb la moratòria de deu anys decretada per la Generalitat on ja s'alertava sobre el mal estat del corall vermell al litoral català», va afirmar el partit en un comunicat.

En aquest sentit, la senadora gironina Elisenda Pérez va assegurar que lluitaran «fins al final» per frenar els permisos. En aquest sentit, va explicar que han entrat un seguit de preguntes al Senat reclamant explicacions i va avançar que demanaran la compareixença de la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina. A més, els republicans han presentat esmenes als pressupostat generals de l'Estat.

Els representants d'ERC es van reunir ahir al matí a Begur per tal d'abordar la situació que ha posat en alerta la Generalitat i a col·lectius ecologistes. L'Estat ha concedit les llicències per pescar corall vermell des de Begur fins a Arenys de Mar. El Govern català considera que les aigües exteriors d'aquesta zona s'haurien d'haver inclòs a la moratòria que va aplicar la Generalitat a les aigües interiors des del Cap de Begur fins a la frontera francesa. Creuen que es adjacent i que, per tant, també s'hi hauria d'haver restringit l'extracció d'aquesta espècie; però l'Estat, en canvi, no ho veu així i justifica la decisió per «permetre la subsistència» dels corallers i perquè la llei li obliga a concedir-les.

Els representants d'Esquerra Republicana de Catalunya van criticar la decisió i van anunciar una campanya per intentar aturar les llicències. «Ja n'hi ha prou de decisions amb criteris d'urgència que no s'entenen i que contradiuen informes dels tècnics experts». Per això, aquesta formació política presentarà mocions als ajuntaments, consells comarcals i diputacions.



Les justificacions de l'Estat

Davant les reaccions contràries dels diferents partits, divendres, l'Estat va justificar haver concedit les dotze llicències per extreure corall vermell a Catalunya per «permetre la subsistència dels pescadors» que s'hi dediquen «legalment». El Ministeri d'Agricultura i Pesca també va assegurar que l'actual legislació l'obliga a atorgar els permisos a la zona compresa entre Arenys de Mar i Begur perquè tota la resta de costa, fins a la frontera francesa, es veu afectada per la veda de deu anys. Alhora, el govern espanyol va carregar contra la Generalitat i la va acusar d'haver tirat pel dret aplicant la moratòria «sense comptar» ni amb l'opinió del Ministeri ni amb la dels pescadors. L'Estat també va subratllar que, tot i que cinc dels corallers que han optat a les llicències tenen sancions pendents, cap d'elles és ferma i això no els exclou del procés. D'altra banda, el Govern espanyol sí que es va comprometre a intensificar els controls i les inspeccions als corallers.