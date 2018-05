Jordi Munell creu que el referèndum de les Llosses van ser les municipals del 2015

No és la primera vegada que l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, afirma que les eleccions municipals de fa tres anys van legitimar la construcció del polígon de la carretera de les Llosses, però en el ple municipal de dimarts va referir-se a la seva reelecció com a «referèndum» on tots els seus votants ratificaven la idea de tirar-lo endavant. La reacció de Munell va arribar després que diferents membres de la plataforma en contra d'aquest polígon li retraguessin la poca transparència en les aprovacions dels tràmits per modificar el Pla General que en permetrà la urbanització.

A banda de la negativa a celebrar un referèndum entre tota la població, també li van retreure que no s'hagin respectat els terminis per presentar al·legacions, o que el web de la Plataforma de Dinamització Empresarial de Ripoll ja el presenti com si estigués aprovat definitivament.

En aquest sentit Carla Escarrà va retreure que ja s'hi hagin assenyalat fins i tot les parcel·les. Munell va contestar que s'havia fet per donar resposta a les empreses que estiguin valorant instal·lar-se a Ripoll, un dels seus arguments habituals.

Des de la Plataforma Aturem el Polígon de la carretera de les Llosses van parlar en el torn de precs i preguntes del ple de «poca democràcia respecte a les minories» i van negar que hagi estat una plana històricament industrial, tal com s'afirma des de l'equip de govern.

En aquest sentit van convidar a mirar les fotografies aèries realitzades el 1953 per l'aviació nord-americana, quan la plana era encara verge.

Els atacs dels opositors al polígon van originar moments de nerviosisme entre els regidors del PDeCAT. Joaquim Colomer va renyar un membre del públic perquè entenia que no deixava respondre a l'alcalde Munell, i seguidament va abandonar el ple sense que s'hagués acabat el torn de precs i preguntes. La regidora Montsina Llimós també va mostrar-se contrariada amb els integrants de la Plataforma.