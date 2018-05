Uns 500.000 esquiadors en la millor temporada de Masella

L'estació de Masella ha tancat la temporada d'esquí als Pirineus i ho ha fet qualificant-la «d'històrica», tant pel volum d'esquiadors que han passat per les instal·lacions com per la durada de la temporada, que va arrencar el 10 de novembre.

L'estació ha estat la darrera dels Pirineus a tancar les instal·lacions per a les quals han passat més de 500.000 esquiadors, la xifra d'afluència més alta dels darrers 50 anys i que representa un increment del 18% respecte de la temporada 2016-2017, que ja va ser especialment bona.

A més, la dada d'aquesta temporada suposa un 46% més d'esquiadors que l'anterior del 2015-2016. De fet, la segona temporada amb més afluència a l'estació va ser la de l'any 2008-2009, amb 437.000 visitants.

Uns 28.000 esquiadors han participat enguany a l'experiència d'esquí nocturn que proposa l'estació, una oferta que està «consolidada», recorden des de Masella.

Els responsables de l'equipament atribueixen la situació a les abundants nevades d'aquest hivern. Especialment, en aquesta zona on se n'han registrat per sobre de la mitjana climàtica.

També asseguren que les «constants inversions» que han realitzat per oferir «la millor experiència d'esquí» han influït en l'excepcional temporada que han tancat aquest dimarts.

La temporada ha tingut un total de 173 dies d'esquí ininterromputs, és a dir, gairebé sis mesos, amb una llargada notable només superada per la temporada 2008-09 amb 184 dies d'esquí.

«Els gruixos importants acumulats durant tota la temporada ens han permès arribar a l'1 de maig amb bones condicions. A les cotes altes encara hi ha congestes amb més de 2 metres de gruix, que són una bona reserva d'aigua per l'estiu. I, a més, s'ha arribat fins a final de temporada poden salvar els 935 m de desnivell poden esquiar fins a la base de l'estació, a la cota 1.600 m», expliquen des de l'estació.