El Banc dels Aliments reparteix 25 milions de quilos de menjar en 30 anys a Girona

El Banc dels Aliments celebrarà el 30è aniversari havent repartit prop de 25 milions de quilos de menjar, agraint «la solidaritat de Girona» i amb el propòsit d'augmentar el coneixement sobre la seva activitat, tal com ha destacat el seu president, Frederic Gómez Pardo. Per aquest motiu, dissabte organitzaran un matí de portes obertes per ensenyar el magatzem nou, ubicat en una nau industrial veïna del primer, en el qual explicaran en què consisteix la seva feina i respondran les preguntes que els plantegin. Abans, divendres a la tarda, tindrà lloc un acte institucional en el qual es reconeixerà el suport de voluntaris i empreses.

El de Girona és el segon Banc dels Aliments més antic de l'Estat, fundat un any després del de Barcelona. Això va ser el 1988, quan l'entitat es va posar en marxa amb un pressupost de 1.300 euros, distribuint 5.000 quilos de menjar anuals entre 40 entitats i beneficiant 1.500 persones. Trenta anys després, l'organització, que el president qualifica d'«independent, apolítica i aconfessional», treballa amb un pressupost de 97.000 euros, reparteix prop de 3 milions de quilos d'aliments a l'any entre 95 associacions i arriba a 35.000 persones d'arreu de les comarques gironines. El voluntari responsable de l'organització del 30è aniversari, Josep Maria Pagès, ha destacat aquest creixement, la col·laboració d'empreses i «la solidaritat de la ciutadania», que ha fet «un esforç molt gran» i ha permès que sigui un dels llocs amb més donacions d'Europa. Aquesta implicació gironina és la raó principal per la qual des del Banc «hem d'explicar molt bé què es fa», ha subratllat Pagès. Tot i el volum d'aportacions de menjar en el Gran Recapte, Frederic Gómez Pardo admet que encara hi ha moltes persones que no saben que el menjar es reparteix entre entitats solidàries i no es dona directament a persones particulars o que els supermercats que acullen les recollides també donen menjar a posteriori.



Menjar nutritiu i control a les entitats



El volum d'aliments recollits els dos últims anys mostra una tendència a la baixa, que els responsables del Banc atribueixen a què s'han centrat a demanar productes de més qualitat nutritiva. Aquest descens no significa que hi hagi menys necessitat de menjar per part de la població vulnerable perquè, tot i que el president assegura que «la nostra il·lusió màxima seria quebrar per manca de demanda d'aliments», aquest fet no s'està produint. El que sí s'ha detectat és una reducció del nombre de beneficiaris, que «en els anys més aguts de la crisi van arribar a un màxim de 42.000 persones i s'ha anat disminint una mica cada any», en part també –ha explicat Gómez Pardo– a l'augment dels controls. Per cobrir adequadament les necessitats alimentàries, el Banc dels Aliments de Girona hauria de cobrir una població de 15.000 persones i no les 35.620 que va atendre el 2017. Ara, la proporció entre menjar recollit i ciutadans atesos fa que a cadascun li pertoquin una quantitat insuficient de 300 grams al dia o 89 quilos a l'any, «quan l'ideal serien entre 100 i 110», aclareix el president.

D'altra banda, Frederic Gómez Pardo ha assenyalat que al llarg dels 30 anys d'història del Banc dels Aliments a Girona tan sols ha hagut de retirar el subministrament a cinc entitats que no reunien els requisits exigits per la Unió Europea. En alguns casos, es va detectar que algunes persones obtenien menjar d'organitzacions diferents o que no necessitaven aquesta ajuda.

Aquest divendres 4 de maig, a les 6 de la tarda, se celebrarà l'acte commemoratiu del 30è aniversari de la Fundació del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona i s'inauguraran les noves instal·lacions, al número 3 del carrer Palol d'Onyar de Girona. El president farà el parlament inicial, al qual seguirà la projecció d'un vídeo commemoratiu i les intervencions de la responsable de Peixos Ros de Blanes i la directora de Càritas Diocesana de Girona, Gemma Ros i Dolors Puigdevall, respectivament. Tot seguit, s'entregaran diplomes de reconeixement a voluntaris i empreses. L'endemà, dissabte, es realitzaran visites comentades al magatzem, organitzats en tres torns a les 10, les 11 i les 12 del matí.