Campanya per fer arribar un coixí terapèutic a totes les afectades de càncer de mama

La Fundació Oncolliga Girona ha engegat una campanya solidària per garantir que totes les afectades de càncer de mama rebin un coixí terapèutic, un objecte en forma de cor que ajuda a pal·liar el dolor i el malestar durant el postoperatori.

Coincidint amb la celebració del Dia de la Mare aquest diumenge, l'Oncolliga Girona posa en marxa aquesta setmana una campanya solidària que té com a objectiu recollir fons per poder continuar elaborant els anomenats «coixins del cor», que s'entreguen de manera totalment gratuïta a les dones operades de càncer de mama de les comarques gironines.

La campanya, batejada amb el lema «Apadrina un coixí del cor», consisteix en la venda de clauers fets amb petits cors de roba, a un preu de 5 euros. Amb els beneficis que s'obtinguin amb aquesta venda es cobriran les despeses de material necessari per a l'elaboració d'altres coixins també amb forma de cor, però d'una mida més gran i amb una finalitat terapèutica per a les dones afectades de càncer de mama.

I és que per la seva peculiar forma, s'adapten perfectament sota el braç, i ajuden a protegir la cicatriu del braç, alleugerir el dolor de l'edema i impedir que el braç s'infli.

Dormir damunt del costat de la cicatriu és un altre dels beneficis que aporten aquests coixins, que han estat avaluats i aprovats per cirurgians de mastectomies.

«Aquests coixins són també una manera de dir a les dones que passen per aquesta situació que no estan soles, que hi ha altres dones que pensen en elles i en les seves necessitats, encara que no les coneguin», expliquen des de l'Oncolliga.



Fruit del voluntariat

Els «coixins del cor» els elaboren de manera totalment altruista voluntàries de la Fundació Oncolliga Girona, que hi posen el seu temps i el seu ofici a l'hora de cosir.

L'objectiu de la campanya és convidar els ciutadans a col·laborar econòmicament amb el projecte a través de la figura de l'apadrinament, perquè no els coixins no es compren ni es venen, sinó que es regalen.