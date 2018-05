La Fira de Primavera va tornar a omplir Olot de visitants

El temps no va espantar la gent que ahir va omplir els carrers i les places d'Olot. Amb roba i calçat d'hivern, milers de persones van desafiar la baixada de temperatures i van sortir de casa.

Un gran mercat, en el qual es podien comprar cotxes, fruita, verdura, enciams i tomàquets per plantar, llibres antics, canelobres de plata, discs, roba d'estiu, taronges, roba interior... Es tracta de la fira que obre la primavera i prepara l'estiu i que cada any reuneix els olotins i els visitants en el centre d'Olot.

Els escenaris de la primera gran fira de l'any van ser al Firalet, que va acollir el mercat de la fruita i el planter, la mostra de cotxes nous i d'ocasió i la passejada de models de cal Marxant.

Una mica més enllà, a la plaça Balmes i els carrers adjacents, hi havia el mercat de la roba i complements.

Aquest és un any d'impàs urbanístic per motiu de les obres del Firal. Si bé el passeig olotí té una part de la remodelació acabada, no estarà en plenitud fins al setembre per les Festes del Tura. Per això, ahir, era un espai de pas que comunicava, sense més, els mercats de la plaça Balmés i el Firalet amb el nucli antic, fins a la plaça del Carme.

Així, la plaça Rector Ferrer amb l'església de Sant Esteve a sobre, va ser l'escenari dels espectacles de dansa que els anys anteriors tenien lloc al Firal. Al matí en van fer dos que van aplegar molta gent.

La plaça Rector Ferrer feia de cruïlla de distribució. Tot recte cap a la plaça de l'Hospital, on hi havia el mercat del col·leccionisme i les andròmines. A la dreta, cap al patí de l'Hospital amb la mostra dels cotxes Citroën 2 cavalls i, als porxos de la plaça Clarà, amb el mercat del disc.

A l'esquerra, s'anava cap a la plaça Major amb la mostra d'artesania i amb l'activitat «pinta la teva guardiola» de Càritas i seguia cap a l'Hospici amb la mostra de bonsai i suiseki. El final estava a la plaça del Carme, dedicada a activitats infantils.

Enmig, va haver-hi passejades amb poni i amb burro. Els comerços van estar oberts i els organismes de promoció ciutadana van aprofitar per difondre la primera fase del primer pressupost participatiu d'Olot amb 10.000 ciutadans cridats a les urnes i el PIAM del nucli antic.

Tot enfocat a fer real la il·lusió que el poble sigui el que més mani en una ciutat fraterna.