Girona és el municipi amb la renda familiar més elevada i Castelló té la més baixa

En terminologia estadística, els ingressos de què disposen els habitants d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi equivalen a la renda familiar disponible bruta (RFDB). Fa cinc dies, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publicava les últimes dades disponibles en aquest àmbit, que corresponen a l'exercici 2015 i que fan referència als municipis amb més de 5.000 habitants. Girona ciutat encapçala el rànquing: cada veí disposa de 16.800 euros anuals bruts, quantitat que coincideix exactament amb la mitjana catalana. En canvi, a la cua, de la província i de Catalunya, s'hi situa Castelló d'Empúries, amb una renda disponible per habitant de 10.200 euros, molt per sota de la mitjana del Principat (62,1 punts sobre 100; vegeu infografia).

El «top 5» gironí

Amb diferència, el municipi català amb més renda bruta disponible per habitant és Sant Just Desvern (Baix Llobregat), amb 25.700 euros/any, (xifra que supera en 53,1 punts percentuals l'índex mitjà de Catalunya). Tornant a Girona, per darrere de la capital s'hi situen Ripoll (16.300 euros per habitant/any); Cassà de la Selva (15.900); Celrà (15.900) i Caldes de Malavella (15.700). Guarismes que situen aquests municipis en el top 5 gironí (els segueixen a no massa distància, Olot, amb 15.700 euros per habitant/any; Banyoles, amb 15.600; Santa Coloma de Farners, amb 14.600; i Vilafant i Sant Hilari Sacalm, amb 14.500 euros per habitant/any cadascun).

En l'extrem oposat, el de les localitats que menys renda familiar bruta disponible acaparen, s'hi situen, a banda de Castelló d'Empúries, que tanca la llista, Lloret de Mar, amb només 10.400 euros per habitant i any; Salt, amb 11.200; Roses, amb 11.300, i l'Escala, amb 11.800, això sempre segons les dades de l'Idescat.

En la zona baixa de la taula també s'hi troben municipis com Palafrugell (11.900 euros anuals per habitant); Puigcerdà (12.100); Castell-Platja d'Aro (12.100); Tossa de Mar (12.200 euros) i Figueres (12.500 euros anuals per habitant).

Pel que fa a la comparativa entre les quatre capitals de província, Girona ocupa la segona posició, només superada pel Cap i Casal, Barcelona, que té una renda disponible bruta per habitant/any de 20.600 euros. En tercera posició hi ha Tarragona, amb 15.900 euros per habitant/any i, en quarta i última, Lleida, amb 15.500 euros per habitant/any. Al costat de Sant Just Desvern, Sant Fruitós del Bages (24.700 euros/any) i Cabrils, al Maresme (23.900 euros), són els municipis amb més renda.