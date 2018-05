Jornada de vaga en contra de la sentència de «La Manada»

El Sindicat d'Estudiants (ES) va defensar ahir la vaga estudiantil, convocada per al pròxim dijous 10 de maig en protesta per la sentència de «La Manada», per «rebutjar la justícia patriarcal i masclista» i per solidaritzar-se amb la víctima del cas. La secretària general de l'ES, Coral Latorre, va qualificar la sentència com «totalment inacceptable i vergonyosa». La manifestació d'aquesta vaga estudiantil, convocada juntament amb la plataforma feminista Lliures i Combatives, tindrà lloc a les 12 a la plaça Universitat de Barcelona, a la plaça Imperial Tàrraco a Tarragona, a la plaça de l'1 d'Octubre del 2017 a Girona, i a la plaça Ricard Vinyes a Lleida, i també se celebrarà en altres llocs de l'Estat.