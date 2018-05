L'N-II desdoblada entre Maçanet i Sils s'obrirà al trànsit a la tardor

El delegat del Govern espanyola a Catalunya, Enric Millo, ha avançat, aquest dimecres al matí a Girona, que el tram desdoblat de la carretera N-II entre Sils i Maçanet de la Selva s'obrirà al trànsit "abans de la tardor". Ho ha dit després de visitar els treballs sobre el terreny, acompanyat per la direcció d'obra i de tècnics del Ministeri de Foment, la institució que la impulsa i que, segons Millo, haurà invertit 24,5 milions d'euros en aquest tram de 4,7 quilòmetres de longitud.

Millo aventura, doncs, la finalització d'unes obres que ja es van incloure en els Pressupostos Generals de l'Estat l'any 2004. De fet, del projecte ja se'n va començar a parlar l'any 2002, en època dels governs de José María Aznar. El delegat del Govern va precisar que els treballs s'han allargat arran d'una petició de l'Agència Catalana de l'Aigua per habilitat nous "passos d'aigua" que va obligar a modificar el projecte i ampliar-ne el pressupost.



El tram nord, sense novetats



Pel que fa al tram nord, comprès entre Vilademuls i la Jonquera, Enric Millor s'ha limitat a comentar que els treballs segueixen el "ritme previst" i que hi ha compromesa una inversió de 5 milions d'euros per engegar els projectes pendents. En l'actualitat es troba en obres el segment Vilademuls-Orriols, uns treballs que avancen amb lentitud pels continus problemes que apareixen en el talús de Vilademuls, entre els restaurants Sausa i can Maret. La primavera de 2017 un corriment de terres va obligar al Ministeri de Foment a practicar una intervenció d'urgència.