Mifas afirma que la retallada en els ajuts al treball protegit «ha traspassat un límit»

Les retallades centren, per tercer any consecutiu, les queixes de l'associació gironina que representa les persones amb discapacitat física, Mifas, en la seva memòria anual. Pel que fa al 2017, el president de l'entitat, Albert Carbonell, afirma que la «forta retallada» de les prestacions en el treball protegit «ha traspassat un límit» contra aquest col·lectiu.

El màxim responsable de Mifas es refereix, d'aquesta manera, al canvi de criteris de la Generalitat en la concessió d'ajudes econòmiques als centres especials de treball, que afecta els ciutadans amb un grau de discapacitat física o sensorial inferior al 65%; aquest és el mínim fixat perquè rebin unes aportacions que, abans, es donaven a partir del 33%. Al juliol, aquest fet va portar vuit federacions i associacions catalanes a signar un manifest que denunciava una «retallada encoberta». Aquell mateix mes, nou organitzacions gironines agrupades en el clúster Èxit van fer el mateix; es tractava de les fundacions Drissa, Mas Xirgu i Economia Solidària Empresa d'Inserció (Ecosol), Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid 21, Els Joncs, Tresc, Mifas, Privada Onyar-La Selva i El Brot SLU.

El president de Mifas recorda aquesta retallada a l'editorial de la Memòria d'Activitats 2017 que l'associació acaba de fer pública, on expressa que el sector la «considera injusta i personalment crec que s'ha traspassat un límit contra el col·lectiu de persones amb discapacitat física». El manteniment de la demanda per entrar a la borsa laboral és un altre factor destacat pel president de l'entitat, cosa que –explica– «ens fa ser conscients que encara no és fàcil per al nostre col·lectiu una plena integració laboral». «Des de Mifas defensem que la integració en el món laboral és molt important per apoderar les persones amb discapactat i aconseguir una plena inclusió a la societat», afegeix.

L'any passat, 1.130 persones es van inscriure al Servei d'integració laboral de Mifas i, d'aquestes, se'n van atendre 885 en algun programa –453, del portal de feina propi de l'entitat i 432, de subvencionats–; se'n van inserir laboralment 392; i 506 van signar algun tipus de contracte laboral: més de la meitat, 293, a l'empresa ordinària i la resta, 213, en centres especials de treball. El 2016, l'associació va inserir 268 persones al món laboral i va formalitzar 423 contractes. Pel que fa al Servei a les empreses que Mifas ofereix a través de tècnics d'integració laboral, al llarg de l'any passat va captar 708 places laborals i va rebre ofertes de 227 companyies.

D'altra banda, els centres ocupacionals que funcionen a Riudellots de la Selva i a Vilafant van atendre 70 ciutadans el 2017, als quals van oferir serveis de teràpia ocupacional o d'inserció.