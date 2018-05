Pendents del Congrés per frenar una nova vaga d'examinadors

Els examinadors de la DGT (Direcció General de Trànsit) no descarten tornar a la vaga a partir del mes de juny. I és que el col·lectiu està pendent que el Govern espanyol accepti les esmenes presentades per partits de l'oposició al Congrés dels Diputats per tal d'incloure en els comptes anuals el seu complement específic.

Això comportaria crear una partida al Ministeri de l'Interior de més de tres milions d'euros. Que representarà que cadascun dels funcionaris rebrà uns 250 euros més cada mes.

Aquest complement específic és el que ha portat el col·lectiu a manifestar-se i a fer vaga. Durant l'any passat en van fer durant més de mig any i ara amenacen de tornar-hi si el govern de Mariano Rajoy no aprova les esmenes dels partits de l'oposició. Entre els grups que han presentat aquests canvis en els pressupostos hi ha el PSOE, Podem i Ciutadans.

Les esmenes totes van en la mateixa línia i plasmen l'acord al qual van arribar els grups de l'oposició al Congrés amb el col·lectiu dels examinadors el mes de desembre passat. I que va permetre que es desconvoqués una vaga que va deixar a molts alumnes del carnet de conduir, sobretot del cotxe, sense poder obtenir el seu permís. I de retruc, això va deixar les autoescoles en una situació compromesa ja que han patit i pateixen pèrdues econòmiques arran de les mobilitzacions del col·lectiu de la DGT.



Serveis mínims «il·legals»

La Direcció General de Trànsit (DGT) va decretar un 50% de serveis mínims el mes de desembre davant de les amenaces de noves jornades de vaga. El motiu d'aquests serveis mínims, segons la DGT, va raure en el fet que els examinadors, malgrat les negociacions, s'havien mantingut «inamovibles les seves reivindicacions» malgrat les seves ofertes.

L'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asextra) va impugnar i va anar als jutjats per la imposició de serveis mínims i ara, segons assegura en un comunicat, l'Audiència Nacional considera «la funció de l'examinador com a essencial per a la societat» i que no es podien imposar els serveis mínims del 50% arreu de l'Estat. I per aquest motiu, el tribunal anul·la la resolució del Ministeri de l'Interior, on s'imposaven «per ser contrària a dret».