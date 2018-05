La presència de fàrmacs als rius i llacs creixerà un 65% el 2050

La presència dels productes farmacèutics als rius i llacs augmentarà en un 65% l'any 2050, segons un estudi liderat per investigadors gironins i holandesos. Els científics de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua de Girona i de l'IHE Delft Institute for Water Education han desenvolupat un nou model matemàtic que pot predir la dilució actual i futura de productes farmacèutics a la xarxa fluvial, incloent-hi rius i llacs.

El seu model s'aplica al cas del diclofenac, un medicament antiinflamatori comú que es fa servir per reduir el dolor, però els investigadors assenyalen que es pot generalitzar per a altres productes farmacèutics.

La investigació mostra que, si no es prenen mesures per reduir la presència de productes farmacèutics en aigües dolces, l'amenaça ambiental augmentarà en un 65% el 2050, posant en risc els ecosistemes d'aigua dolça.

«Amb aquest model matemàtic, podem predir la dilució actual i futura dels productes farmacèutics en els ecosistemes d'aigua dolça, tenint en compte els escenaris de canvi climàtic i el creixement de la població2, explica l'investigador de doctorat de l'IHE Delft, que fa uns dies va presentar «El destí dels productes farmacèutics en aigües dolces: un nou model global per a la presa de decisions» a l'Assemblea General de la Unió Europea de Geociències (EGU) a Delft.

Els responsables de l'estudi recorden que els productes farmacèutics que consumim s'alliberen al medi ambient on flueixen en medis d'aigua dolça. Algunes d'aquestes deixalles farmacèutiques causen greus amenaces als ecosistemes d'aigua dolça i han estat identificats com a contaminants emergents preocupants per agències governamentals com la Unió Europea i l'Agència de Protecció Ambiental dels EUA.

Els usos humans i veterinaris dels productes farmacèutics provoquen una alta concentració d'aquests compostos en les aigües residuals, que sovint no es tracten suficientment en les estacions depuradores d'aigües residuals , de manera que s'acaben abocant en rius i llacs.

El model global desenvolupat identifica els principals punts de concentració de productes farmacèutics a la xarxa fluvial, utilitzant una base de dades mundial sobre el consum i aparició de diclofenac en aigües dolces.

El diclofenac, que és el fàarmac en què s'han centrat els investgigadors està inclos a la llista de compostos amenaçadors de la Directiva Marc de l'Aigua de la Unió Europea. «S'ha demostrat que aquest medicament és la causa de la pràctica extinció dels voltors a l'Índia. I si no es prenen mesures de mitigació, l'amenaça ambiental per a l'aigua dolça augmentarà fins en un 65% el 2050, i posarà en perill la salut dels peixos i altres espècies», recorden des de l'ICRA.

La disminució de la presència de productes farmacèutics en aigües dolces pot ser factible amb mesures com la reducció del consum, la connexió del clavegueram i les millores en la tecnologia de tractament de l'aigua, apunten els responsables de l'estudi.

Tot i això, Francesco Bregoli, assenyala que «hem descobert que la millora tecnològica per si sola no serà suficient fins i tot per recuperar els nivells de concentració actuals en escenaris futurs. Si no s'implementa una reducció substancial del consum, una gran part dels ecosistemes fluvials globals no estaran suficientment assegurats».