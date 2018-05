Antoni Bassas i Helena Garcia Melero, padrins del Casament a pagès de Ripoll

El Centre d´Iniciatives i Turisme de Ripoll ultima els preparatius de la propera Festa nacional de la llana i casament a pagès, que se celebrarà el 20 de maig. Es tracta de tot un esdeveniment únic al món, festa d´interès turístic nacional que, des del 1967, mostra de manera lúdica però fidedigna com era l´ofici dels pastors, els treballs que s´hi relacionaven així com la recreació d´unes noces camperoles tal com es feien al Ripollès a l´entorn del segle XVIII. El casament, en tant que és real, també té padrins. Enguany serà la parella formada pels periodistes Antoni Bassas i Helena Garcia Melero. La parella protagonista del casament d´enguany seran Albert Santandreu i Sandra Moya.