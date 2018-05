Cassà amplia a 115 places l'aparcament del carrer Marina

L'Ajuntament de Cassà de la Selva va iniciar, la setmana passada, les obres d'ampliació de l'aparcament del carrer Marina. Fins ara hi havia 75 places i quan els treballs finalitzin n'hi haurà 115. Segons va informar el consistori, Cassà disposa d'onze aparcaments gratuïts a tot el poble. Aquest any, a banda de l'ampliació de les places a l'aparcament del carrer Marina, també s'està urbanitzant l'aparcament de la piscina coberta, on hi haurà una seixantena de places i s'està adaptant una nova zona d'aparcaments al passeig del Ferrocarril, al costat de la piscina descoberta, que comptarà amb una desena de nous aparcaments. El passat 2017 també es van fer dues actuacions relacionades amb aparcaments. El mes de novembre es va ampliar l'aparcament del carrer Migdia que compta ara amb 126 places i el mes de juny es va obrir un nou aparcament a la cruïlla entre el carrer Ardenya i Xavier Carbó que disposa de 10 places.