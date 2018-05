Mor l'escalador que va caure dimarts des de 15 metres en un cingle de Beuda

El jove de 31 anys que va resultar ferit greu aquest dimarts en caure des d'uns 15 metres d'altura mentre escalava un cingle de Beuda va perdre la vida la mateixa nit a l'hospital Trueta de Girona. El noi va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) del centre sanitari però no va poder recuperar-se de les greus ferides. L'accident de muntanya es va produir dimarts cap a les dotze del migdia quan el jove grimpava la Tossa d'Espinau i va precipitar-se per causes que es desconeixen.

Aquest accident de muntanya mortal va obligar a desplegar els Bombers, el SEM i els Mossos. El noi havia anat en grup a fer escalada en aquest punt de la Garrotxa. A Beuda fa un mes hi va haver un altre accident de muntanya. En concret, un home de 53 anys va morir després del despreniment d'una roca mentre escalava a la zona del Castellot. Va poder ser rescatat amb vida i va patir ferides greus a la cama, però quan el traslladaven no es va recuperar d'una aturada cardiorespiratòria.

Des de l'Ajuntament de Beuda, segons va informar ACN, recolliran més informació sobre aquest fet per veure exactament què ha passat. «És una zona que no està regulada per fer escalada, sabem que la gent hi va perquè l'accés és lliure», va afirmar l'alcaldessa, Anna Vayreda. Des del consistori admeten que és impossible controlar les activitats que es fan a l'aire lliure en aquest municipi de 36 quilòmetres quadrats.