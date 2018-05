La policia de Puigcerdà també ven escuts solidaris contra el càncer infantil

La Policia Local de Puigcerdà ha impulsat una campanya local de solidaritat per recaptar fons per la lluita contra el càncer infantil, sumant-se a la iniciativa que ja estan duent a terme cossos policials d'arreu de les comarques gironines. El cos ha encarregat la confecció de 500 escuts brodats del cos amb el lema superposat «Pels valents», que ven a quatre euros. En l'arrencada de la iniciativa els agents ja han venut més de la meitat dels escuts.

Els escuts que ven la Policia Local de Puigcerdà estan inspirats en els oficials que llueixen els agents del cos, amb la insígnia de la vila com a referent central.

Es poden comprar a la seu de la mateixa policia, als baixos de l'ajuntament, així com en diversos establiments comercials, restaurants i gasolineres de la vila.

La campanya segueix el camí d'altres iniciatives del mateix caire que han activat en els últims mesos cossos de Policia Local d'altres comarques, com ara els de Roses, Sant Celoni i Hostalric.

La iniciativa d'aquests cossos policials té com a objectiu final aportar fons per a la investigació i els recursos per al Pediàtric Càncer Centre de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un centre en construcció que està cridat a ser el més gran d'Europa en la seva especialitat. L'hospital Sant Joan de Déu ha fixat en 30 milions d'euros el capital necessari per a la creació del centre.

Els responsables policials de Puigcerdà van apostar per la importació de la campanya a la Cerdanya a fi i efecte d'aportar el seu suport a la causa, segons ha explicat la cap del cos cerdà, Carmen Córdoba: «Hi vam apostar de seguida, i tot i que per a nosaltres era un risc demanar-ne 500 perquè d'altres cossos n'havien fet menys, vam decidir tirar-ho endavant i estic segura que els acabarem aviat».



Segona remesa en camí

La bona acollida que ha tingut la iniciativa ha motivat el cos policial a reforçar-la. Tant és així que, vist l'èxit que ha tingut entre els puigcerdanesos, els agents ja estan estudiant fer una segona comanda amb uns 300 escuts més.

Córdoba ha agraït la bona predisposició de molts comerciants i restauradors de Puigcerdà, que «de seguida ens van fer costat ajudant-nos a vendre'ls».

La venda dels 500 escuts solidaris de la Policia Local, que són adhesius i, per tant, es poden posar sobre la roba o les carteres, ha d'aportar en aquesta primera remesa un total de 2.000 euros. En els primers dies de venda ja se n'han venut més de 300.