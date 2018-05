El Servei d'Atenció a Domicili a Pacients al Final de la Vida s'estén a la Selva Marítima

El Servei d'Atenció a Domicili a pacients en situació de final de vida de la Corporació de Salut de la Selva i el Maresme s'ha ampliat a la Selva Marítima des del passat mes d'abril. Després de sis anys de funcionament, unes 450 persones ja han utilitzat el servei, que inclou atenció en aspectes físics, emocionals, socials i espirituals.

Ara la Corporació l'amplia gràcies a la incorporació al projecte de la Fundació Miquel Valls i a l'ampliació de pressupost de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital (AVAH). El projecte, coordinat per la Corporació i finançat per AVAH, Fundació Oncolliga Barcelona, i ara la Fundació Miquel Valls, ha atès en sis anys que porta en funcionament atén als pacients com a les seves famílies.

El servei consisteix en l'atenció a pacients en els seus últims dies de vida amb un cuidador especialitzat en cures pal·liatives a domicili. El perfil del pacient atès és el de malalts crònics complexos, amb processos oncològics avançats o amb malalties degeneratives avançades que precisen un recurs de suport personal a domicili urgent.

El seu objectiu és oferir una atenció integral al malalt, incloent aspectes físics, emocionals, socials i espirituals, així com de suport al malalt. Per aquest darrer motiu, també hi ha suport personal al malalt que inclou qüestions com la higiene, l'alimentació, la supervisió de la medicació, les cures no complexes o l'acompanyament.



Treball coordinat

L'abordatge en aquests tipus de casos es fa de manera coordinada amb els departaments de Serveis Socials dels Ajuntaments, connectant també amb ONGs, o fundacions, per exemple.

Sovint, però, «els recursos formals no arribaven a temps, pel pronòstic de vida de la població que s'atén i també per la suficient capacitat econòmica i funcional actual de moltes institucions per cobrir la demanda. A més, les dificultats econòmiques de moltes famílies i l'alt impacte empcional afecten sobre manera les possibilitat sd'atendre aquests malats al seu domicili, per això es requereix d'un servei d'atenció a domicili de professionals amb formació específica i experiència», remarca la Corporació de Salut dle Maresme i la Selva.

El Servei d'Atenció a Domicili a pacients en situació de final de vida s'activa en menys de 48 hores, no té cap cost per a les famílies, però està limitat a 30 dies. A més, no és substitutori de serveis públics o privats paral·lels. Des de la Corporació es valora cada cas individualment, i es decideix en quins casos s'activa el servei. Per tenir dret a optar-hi, el pacient ha d'estar inclòs al Programa PADES de la Corporació.