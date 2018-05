Territori crea 28 noves rutes setmanals en autobús entre Figueres i Banyoles

El Departament de Territori i Sostenibilitat posarà en marxa, a partir de dilluns vinent, 28 noves expedicions setmanals en bus entre Figueres i Banyoles. La mesura té l'objectiu de millorar el servei de transport públic per carretera entre aquests municipis així com a les poblacions de Fontcoberta, Esponellà, Crespià, Navata, Avinyonet de Puigventós i Vilafant, que formen part del recorregut d'aquesta línia. L'actuació inclou fins a quatre nous busos Teisa per sentit, que faran el trajecte per les carreteres GIP512 i l'N-260. La millora respon a la petició i a les propostes que els responsables d'aquests municipis havien demanat a la Generalitat durant la tramitació de l'estudi de mobilitat del Pla de l'Estany amb l'objectiu d'aconseguir, en les franges horàries de més demanda, millorar la comunicació d'aquesta comarca amb la de l'Empordà.

Els horaris s'han programat amb arribades a Figueres a les vuit del matí per atendre també les necessitats dels estudiants i amb la voluntat de facilitar la coordinació del servei de bus amb els serveis ferroviaris d'alta velocitat des de l'estació del TAV Figueres-Vilafant.

El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, va assegurar ahir durant la presentació de les noves rutes que «la potenciació de l'autobús està donant molt bon resultat a tot Catalunya, ja que ofereix molta comoditat, bona relació qualitat-preu i en el temps de trànsit». Per la seva banda, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va dir que «és una actuació bona per a Banyoles, ja que passem d'una a quatre freqüències per anar a Figueres o als pobles del Pla de l'Estany i l'Alt Empordà on farà aturada».