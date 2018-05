UGT denuncia una manca d'inversions a la Radiologia de l'hospital Santa Caterina

La secció sindical de la UGT a l'hospital Santa Caterina de Salt denuncia que les inversions al servei de Radiologia de l'hospital Santa Caterina de Salt són «nul·les» i que les avaries que s'hi originen perjudiquen l'atenció que s'ofereix als pacients. El sindicat assegura que, malgrat que el servei el va assumir el 2014 l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) amb la promesa d'equipar-lo amb aparells d'ultima generació, «la inversió en equipaments es nul·la i no solsament això, el mateniment dels aparells que van ser traspassats no és l'adequat ni el que necessiten».

Per la seva banda, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), l'empresa que gestiona el centre, i l'IDI, repliquen que només entre el 2016 i aquest any «s'haurà fet una inversió de gairebé dos milions d'euros i que s'ha procedit a la reparació de les avaries que ha calgut sense afectació a l'atenció dels pacients»

En un comunicat que ha fet arribar al gerent de l'hospital i del Trueta, Joaquim Casanovas, i al president del consell d'administració de l'IAS, Joan Profitós, UGT denuncia que «les avaries dels aparells que disposen són constants, i el seu aranjament sempre és lent i interfereix en el bon funcionament del servei».

Asseguren que «fins i tot els mateixos treballadors de l'IDI es veuen obligats a fer petits invents perquè els aparells continuïn funcionant i sortir del pas, oferint una mínima assistència». Tot i això, reiteren que «aquesta no és forma de donar una atenció assitencial de qualitat».

Subratllen que la gota que fa vessar el got ha estat una avaria de l'únic mamògraf del centre, que ha durat quatre setmanes «amb la consegüent anul·lació de proves que això comporta», una qüestió que asseguren, «ja és motiu suficient per instar a l'anul·lació del conveni i recuperar l'adminsitració del servei de Radiologia».

Des de l'IAS i l'IDI afirmen que l'avaria de la consola de comandament va durar dues setmanes, que ja està reparada i actualment l'aparell funciona. Afegeixen que durant el període de reparació l'activ itat es va derivar a l'hospital Josep Trueta i que «no hi va haver problemes per fer l'operativa pròpia de la patologia mamària dels pacients del servei».

El centre saltenc apunta, a més, que ja s'ha tancat el concurs per adquirir un nou mamògraf difigal directe amb tomosíntesi i esterotàxia i que es preveu la seva instal·lació en els propers mesos.