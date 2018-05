La bonificació dels peatges a camions en el tram gironí d'AP-7 costa 2,4 milions

Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014. En el capítol de «despeses» del tom que correspon al Ministeri de Foment, en el Programa 441M de Subvencions i suport al transport terrestre hi figura la partida 479, que puja a 100.000 euros i que es disposa per «compensar a Autopistas, Concesionaria Española SA, per les reduccions de peatge a l'autopista AP-7 al seu pas per Girona, segons conveni a desenvolupar».

En els comptes dels tres exercicis posteriors (2015, 2016 i 2017), el Ministeri assigna sengles partides de 150.000 euros. El concepte, el mateix: compensar Autopistas per les «reduccions de peatges» als vehicles pesants. En els Pressupostos d'aquest 2018, la despesa prevista pel Ministeri en aquest capítol és dispara fins a 1.880.000 euros, ja que pertoca saldar amb la concessionària «obligacions d'exercicis anteriors» i fer front a «les reduccions de peatge» de l'any en curs. En conjunt, Foment es compromet a abonar 2.430.000 euros per les bonificacions que Autopistas aplica als camions que circulen entre els peatges de la Jonquera i Maçanet de la Selva, del 35% per als que cobreixen el tram complet i del 50% per als que fan trajectes locals i entren i surten per fer repartiments (el recorregut té un preu de14,65 euros, segons la tarifa vigent).



Obligatori des del 2014

En la justificació de la despesa, el Ministeri, que fins aquest any havia previst partides gairebé simbòliques, assenyala que l'«experiència» que s'està aplicant «en el corredor viari de l'AP-7» és «positiva», ja que ha suposat «un increment notable de seguretat viària a la carretera N-II» (segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat els accidents s'han reduït un 60% des que els camions de gran tonatge han de circular obligatòriament per l'autopista, mesura que es va implantar l'abril del 2013). Recorda el Ministeri que la mesura, proposada per la Generalitat davant l'alentiment de les obres de desdoblament de la carretera Nacional II entre Tordera i la Jonquera, «ha permès retirar de la circulació» per aquesta via «una mitjana de 3.000 vehicles pesants al dia» (concretament 3.283, segons Territori i Sostenibilitat). El Programa 411M de Foment, pensat per «potenciar l'ús de les autopistes de peatge», disposa d'una partida global per a aquest any de 44.897.980 euros que es destinaran íntegrament a compensar empreses concessionàries per la rebaixa de peatges.



6,4 milions a Galícia

De totes, la partida més alta, de 6.460.000 euros, correspon a la «supressió del peatge» entre O Morrazo i Vigo i entre la Corunya i la Barcala, a Galícia (la concessionària és Autopistas del Atlántico). De la seva banda, Autopista Vasco-Aragonesa, l'empresa que gestiona la via ràpida de pagament que uneix Saragossa i Bilbao, rebrà 4.300.000 euros per l'«exempció de peatge dels moviments amb origen i destí a la Rioja». A l'autopista de León-Campomanes, la despesa prevista és de 4 milions d'euros.