El Consorci de l'Estany alerta que endur-se amfibis del clot d'Espolla pot propagar un fong

La inundació i el posterior assecament del clot d'Espolla, a Fontcoberta, afavoreix la cria i la posada al descobert d'espècies protegides que estan prohibides d'agafar. Els triops són l'atractiu més popular del paratge, però també hi ha amfibis que no es poden extreure del lloc, tal com sembla que està passant els últims dies. Des del Consorci de l'Estany alerten que endur-se els ous o les granotes que ja han nascut pot comportar la propagació d'un fong amb una malaltia infecciosa, la quitridiomicosi, que afecta els amfibis i s'està escampant per diversos països europeus.

Fa un mes, la zona coneguda com la platja d'Espolla estava completament inundada i oferia un espectacle natural que cada any atreu nombrosos visitants; moguts, sobretot, per les ganes de veure triops, un cranc que perviu enterrat a la sorra del fons de l'estanyol. Però la riquesa d'aquest espai natural inclou més espècies, com el gripau corredor i altres amfibis que, davant la desaparició habitual de l'aigua al clot, algunes persones decideixen treure sense permís ni supervisió de l'administració.

El Consorci de l'Estany recorda que es tracta d'«una zona altament sensible, un espai natural catalogat i protegit a Catalunya, considerat un hàbitat d'interès comunitari per les seves característiques hidrogeològiques», en paraules del seu tècnic coordinador, Miquel Campos. Aquesta singularitat es deu al fet que s'omple a través de l'aqüífer de l'Estany de Banyoles i, quan està plena, la platja d'Espolla actua com a sobreeixidor natural, de manera que l'aigua transcorre pel Pla de Martís fins a arribar al Fluvià.

Campos va informar que es crea un entorn adequat per a espècies d'amfibis, que aprofiten les inundacions per fer noves postes d'ous, i va advertir que «aquests animals pateixen una malaltia mortal per a la majoria d'espècies que es trasllada d'un lloc a un altre per l'activitat humana». L'expert es refereix al fong transmissor de la quitridiomicosi que, quan algú trepitja la zona, es pot escampar enganxat a les botes i de manera més clara si es recol·lecten ous o granotes amb salabres o galledes.

Per evitar la propagació de la infecció, l'any passat tècnics del Consorci de l'Estany i Agents Rurals van rescatar amfibis del clot d'Espolla, els van desinfectar i, després d'analitzar-los, els van traslladar a les llacunes de Can Morgat i a la Llémena. Miquel Campos va explicar que això n'ha permès la cria segura en aquests llocs i que aquesta setmana s'ha començat a valorar l'oportunitat de repetir l'operació. Ara, el tècnic coordinador fa una crida a la responsabilitat perquè no s'entri a la zona protegida, tot recordant que «està totalment prohibida la recol·lecció de triops, amfibis i de les seves larves». Alhora, Campos assenyala que la mort de capgrossos quan el lloc s'asseca és un fenomen natural que alimenta insectes o ocells.

L'associació ecologista del Pla de l'Estany Limnos també mostra preocupació per la irrupció de persones i pel «perill d'infeccions a altres gripaus», tal com coincideix a advertir el seu portaveu, Juanjo Butron. Per això, diu que es plantegen elaborar un protocol, que presentaran a les administracions, per informar que «la translocació [d'amfibis] és perillosa».