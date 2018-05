Demanen a Brussel·les que no permeti la pesca de corall vermell a la Costa Brava

ERC, el PDeCat i ICV van demanar ahir a la Comissió Europea que adopti «mesures» per suspendre les dotze llicències concedides per l'Estat per pescar corall vermell a la Costa Brava. Els eurodiputats Jordi Solé, Josep Maria-Terricabras, Ramon Tremosa i Ernest Urtasun van expressar a l'executiu comunitari que les llicències d'extracció «posen en un greu risc la preservació de corall a la costa catalana».

A través d'una pregunta parlamentària, els eurodiputats van informar la CE que el govern espanyol va concedir dotze llicències «contradient la moratòria de deu anys del Govern, basada en un informe científic que determinava que el corall vermell es troba en un estat de conservació crític».

En aquest sentit, van preguntar també a la Comissió si la decisió del govern de Rajoy compleix amb la normativa europea de pesca i les directives sobre la conservació dels hàbits naturals o l'estratègia marina, entre d'altres.

La concessió de la dotzena de llicències per pescar coral vermell, exposen en el document que requereix resposta escrita de l'executiu, ha generat «el rebuig de la societat civil, la comunitat científica i ecologista i fins i tot de càrrecs electes».

A més, van assegurar que, s'han recollit en cinc dies més de 5.000 signatures i l'adhesió de 65 centres d'investigació i col·lectius ecologistes a una carta enviada a la ministra espanyola d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, Isabel García Tejerina.