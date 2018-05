Fuig d'un control i condueix de forma temerària perquè tenia el carnet retirat

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van muntar un control ahir al migdia a la carretera GI-533 -que uneix Girona amb Santa Coloma- en una de les rotondes que donen accés al polígon d'Aiguaviva. Pels volts d'un quart de dotze del migdia, una furgoneta va veure que hi havia un vehicle dels Mossos on indicava que hi havia un control i va girar cua i se'n va tornar enrere, en sentit Aiguaviva.

A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra, dues amb motos i el cotxe patrulla van començar una persecució des de la rotonda. La furgoneta va començar a circular de forma temerària, ja que el seu conductor va envair i avançar en línia contínua en algun dels punts del trajecte.

A més, quan els Mossos estaven seguint-lo van veure que no només era una furgoneta que havia fugit sinó que al seu darrere n'hi anava una de blanca de dimensions més petites. Tot seguit, a l'altura del semàfor, la furgoneta de l'home es va aturar i després, els Mossos van interceptar els dos vehicles.

A ambdós conductors els van fer retornar cap a la GI-533 en el punt on havien muntat el control i tot apuntava que el conductor de la furgoneta no tenia carnet. Després de comprovar-ho, els agents van veure que se li havia retirat per part del jutge, i que, per tant, no tenia el permís vigent.

Davant dels fets, el van denunciar per anar sense permís vigent i per un delicte contra la seguretat del trànsit, per la seva conducció temerària. Es dona el cas que l'home, de 37 anys i nacionalitat espanyola ja havia estat enxampat dues vegades més conduint sense tenir el permís vigent: l'any 2015 i el 2017. Ara, per tant, acumula nous antecedents policials. L'home passarà a disposició del jutge quan així li ho requereixin.

Pel que fa a la seva dona, aquesta va quedar denunciada amb una denúncia administrativa per no tenir assegurança. Ambdós conductors compten amb antecedents policials per robatoris en habitatges i ell, a més, per diversos casos relacionats amb el trànsit.