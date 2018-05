La línia del TAV Figueres-Barcelona transporta 747.500 viatgers el 2017

La línia d'alta velocitat entre Figueres i Barcelona operada per Renfe es manté entre les 10 primeres de l'Estat amb el nombre de passatgers més elevat. El 2017 va transportar 747.500 viatgers en els trens AVE i AVANT. La xifra és inferior a l'any anterior (35.100 menys) però sense tenir en compte els passatgers que fan el mateix trajecte utilitzant els combois que van directes fins a Madrid (sense fer transbord a Barcelona) o dels que procedeixen de França en col·laboració amb l'empresa pública francesa SNCF.

Així, només en combois que tenen com a origen i destí Figueres i Barcelona (en els dos sentits), la xifra de passatgers acumulada en cinc anys (des de la posada en marxa del servei el 2013 i fins al 2017) ascendeix a 3.602.200, segons una resposta parlamentària del Govern espanyol. En concret, des del març de 2013 al desembre d'aquell mateix es van registrar 743.100 viatgers. En tot l'any de 2014 van ser 638.300, passant pels 690.700 de 2015, 782.600 el 2016 i els 747.500 del passat 2017.

Amb tot, hi ha altres línies d'alta velocitat que els usuaris gironins utilitzen. Són combois que tenen com a destí Barcelona o França. Per exemple, la ruta Barcelona-Lió va registrar 115.100 viatgers el 2017; el tram Barcelona-París, 496.800; el Barcelona-Tolosa, 66.000; o el que va de Madrid a Barcelona i Marsella, 170.600.

Per mesos de 2017, en el tram Figueres-Barcelona, el maig va registrar l'afluència més gran amb 70.600 viatgers i, el que menys, el febrer amb 48.000 passatgers.

En conjunt, més de 28 milions de passatgers van utilitzar les principals línies d'alta velocitat a l'Estat durant l'any passat. Des del 2008, l'acumulat és de gairebé 203,2 milions de passatgers. Els combois de la línia entre Figueres i Barcelona són els novens en volum de viatgers. El 2017 van ser superats pels del tram Madrid-Barcelona (7.295.800), Madrid-Sevilla (3.335.400), Madrid-Màlaga (2.476.500), Madrid-València (2.435.500), Madrid-Segovia-Valladolid (1.999.700), Madrid-Toledo (1.693.500), Barcelona-Sevilla/Màlaga (1.373.200) i Sevilla-Còrdova-Màlaga (947.600).