Montagut i Oix posen en servei un dipòsit d'aigua potable a la Cometa

L´Ajuntament de Montagut i Oix ha posat en servei el pou denominat Gravera, a la zona de la Cometa, per garantir el subministrament d´aigua potable al municipi en els mesos d´estiu i temporades de sequera.

El pou està situat a la rotonda d´accés al poble des de l´A-26, prop del local del centre cívic del barri de la Cometa. El pou ha tingut un cost de 97.193 €. L´Ajuntament ha demanat 75.565 € a l´Agència Catalana de l´Aigua.

Fins a la posada en servei del pou la Gravera, el municipi de Montagut i Oix disposava de dues zones de subministrament: la de la zona d´Oix i la de Montagut. La captació de Montagut és coneguda com la del Gomarell pel fet que s´abasteix de l´aigua del rierol Gomarell, situat prop de Sadernes. El fet que la captació del Gomarell fos l´única feia que el subministrament de Montagut perillés en situacions d´avaria en la canonada d´impulsió o en les instal·lacions d´aigua.

En el període de vacances d´estiu, el perill de tenir limitacions en el servei per causa d´incidències a la xarxa del Gomarell s´accentuava. Es tracta d´un temps en el qual la població de Montagut s´incrementa amb la població de les segones residències. Ara, amb el pou la Gravera, ho han resolt.