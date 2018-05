Les Planes posarà vigilants amb capacitat per sancionar als gorgs

Les Planes posarà vigilants amb capacitat per sancionar als gorgs les planes d'hostoles

L'Ajuntament de les Planes ha decidit posar vigilància en els camins i les vores dels gorgs de l'extraradi. Segons ha explicat l'alcalde de la localitat, Eduard Llorà (PdeCAT), l'Ajuntament considera que l'única manera d'aconseguir una bona convivència entre la gent que transita pels senders que van als gorgs i els habitants de les masies situades al costat dels camins és posar vigilants amb capacitat per sancionar.

Els vigilants cuidaran dels 6 quilòmetres que van des del gorg de Santa Margarida fins al molí d'en Murris. En aquest trajecte actuaran segons les normes de l'Ordenança Municipal de Convivència i Civisme, aprovades fa poc per l'Ajuntament. En concret, procuraran que els visitants no s'internin en les propietats privades pròximes a la zona dels gorgs, que recullin les deixalles generades, que portin els gossos lligats o que no pugin als arbres.

Llorà ha apuntat que es tractarà d'agents especialitzats en guarderia rural amb capacitats per multar. Ha posat d'exemple els agents que vigilen l'Alta Garrotxa a l'estiu i els dels gorgs del torrent de la Cabana entre les Lloses i Campdevànol. Els vigilants treballaran per Setmana Santa, tots els caps de setmana de després d'aquest període vacacional, cada dia en els mesos de juliol i d'agost i els caps de setmana de setembre. Segons ha explicat l'alcalde, la vigilància forma part d'un pla per combinar l'ús turístic dels gorgs amb la preservació del medi natural i la convivència entre els visitants i els veïns.

Ha explicat que el pla ha estat fet per la fundació Emys, una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, en especial a les zones humides i de la tortuga d'estany.



Cinc euros i un de torna

A més de la vigilància, el pla preveu l'explotació d'un aparcament de 400 places a la zona de Cogolls. L'aparcament ja va entrar en servei en el passat pont de l'1 de maig.

Segons ha explicat Eduard Llorà, tot i el mal temps uns vuitanta conductors van entrar-hi i es van recaptar 400 euros. L'alcalde preveu que a l'estiu cada dia poden entrar un centenar de cotxes a l'aparcament. Ha explicat que a l'estiu donaran una bossa biodegradable i un díptic a cada persona que deixi el cotxe. Els que tornin la bossa amb els residus produïts a la sortida tindran una torna d'1 euro. Llorà ha explicat que en els dies del pont van posar en servei la caseta del vigilant de l'aparcament. També ha avançat que el dispositiu de l'estiu estarà format pel vigilant de l'aparcament i els dos que vigilaran els senders.