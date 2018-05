La Torre Desvern de Celrà obre les portes per la Festa Major

Torna a arribar el mes de maig i amb ell la Festa Major de Celrà. Enguany la celebració arriba carregada de novetats com és l'obertura de la Torre Desvern. Aquests darrers mesos l'ajuntament ha estat treballant intensament per posar en valor aquesta construcció i obrir-la al poble durant la Festa Major. Les obres realitzades han posat al descobert l'antic pati gòtic i les restes arqueològiques de la primera construcció situada entre els anys 650-680, una construcció visigòtica. Espais que es podran visitar aquest dissabte i diumenge al matí i a la tarda.

La Festa Major de Celrà arrencarà avui a la tarda amb una cercavila pels carrers i places del municipi per animar i fer ballar a tots els veïns. Tot seguit, a les set de la tarda, al teatre L'Ateneu de Celrà, es durà a terme el pregó institucional a càrrec de Narcís Castellà i Juanola. Fa més d'11 anys va començar la seva carrera musical com a DJ, primer sota el nom de DJ Sisu i actualment com a Luka Caro. La seva trajectòria artística ha estat reconeguda amb molts premis i amb diverses nominacions com a millor artista. Actualment, és professor de l'Escola de música avançada i so EUMES, i ho compagina amb el seu lloc com a director de la promotora d'espectacles Midnight, a nivell nacional i internacional, i com a mànager de diferents artistes.

El primer dia de Festa Major acabarà amb el correfoc dels Diables de l'Onyar, a les 22.30 h, i el concert amb Xavi Sarrià i el Cor de la Fera i Eina a l'envelat.

Un any més, torna la Mostra Passejant pels patis. Diferents espais emblemàtics del municipi, com el barri vell i el teatre L'Ateneu, s'engalanaran amb flors i colors. La campanya, a més, comptarà amb diferents actuacions dels alumnes de les escoles de música del municipi: la jove Cia. de Dansa contemporània de l'EMDC, l'Escola de Guitarres del Gironès o els alumnes de flauta travessera i saxo, els de violí, el combo i el grup d'acordions diatònics de l'Escola de Música del Gironès (EMG).

A la nit, la festa continuarà amb el sisè corretapes pel poble de Celrà i la nit de festa amb La Tosca Brava i l'Orquestra Maribel, un dels grup de versions més popular de les comarques gironines.

El diumenge, un dels actes més destacats és el cabaret de Can Cors. Un any més, la Faktoria de les arts escèniques de Celrà presenta aquest espectacle que arriba ja a la setena edició. Aquest diumenge els espectadors podran gaudir d'uns tastets de les diferents actuacions que les companyies residents han estat treballant durant tot aquest any. Un espectacle familiar, entranyable i molt proper que no deixa indiferent.

També destaca a la jornada de diumenge de Festa Major la Trobada de vehicles clàssics, que arriba a la seva desena edició. A les nou del matí l'esplanada de la zona esportiva s'omplirà de cotxes àntics. El dia finalitzarà amb el concert i ball de Festa Major a càrrec de l'orquesta La Selvatana a l'envelat.

L'últim dia de la Festa Major de Celrà, el dilluns, es durà a terme una arrossada popular i el concert i ball de tarda amb l'Orquestra Maravella. El piromusical i la traca de fi de festa posaran el punt i final a la festa.