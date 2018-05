El Trueta promou la higiene de mans per evitar infeccions

L'hospital Josep Trueta de Girona i diversos ambulatoris han organitzat avui diverses activitats per promoure la higiene de mans, una mesura senzilla però eficaç per reduir les infeccions. Ho fan fet coincidint amb el Dia Mundial de la Higiene de Mans, que enguany se centra en la lluita per evitar la sèpsia a l'atenció sanitària.

Diversos estudis mostren com les mans actuen de vector en la transmissió d'infeccions, ja sigui contaminant les superfícies que amb posterioritat tocaran els mateixos malalts, o bé en contactar amb objectes contaminats i tocar els malalts sense haver fet una higiene prèvia. Per evitar que les mans actuïn com a vector, l'acció sobre la qual hi ha més proves científiques i també la que es recomana amb més freqüència és la fricció de les mans amb preparats alcohòlics abans i després del contacte directe amb els pacients.

En aquest sentit, com cada any l'hospital Trueta ha organitzat un seguit d'activitats per promoure la bona pràctica en aquest camp, tant entre els professionals com també entre els pacients ingressats i els seus familiars. Al llarg d'avui s'ha instal·lat una taula informativa al vestíbul de l'hospital i s'ha fet un taller itinerant a l'edifici de Consultes Externes, les plantes d'hospitalització i el servei d'Urgències, on a banda d'explicar les tècniques més apropiades de neteja de mans, s'ha convidat els usuaris a participar en aquest taller formatiu.

Els centres d'atenció primària de l'ICS Girona també organitzen activitats de promoció d'una òptima higiene de mans. Al CAP Camprodon han fet un taller pràctic amb escolars de P5 d'una escola del municipi, i des del CAP Pineda organitzen un concurs entre els pacients pediàtrics que passaran per les seves consultes els propers dies.

Per a aquest 2018, l'Organització Mundial de la Salut ha escollit l'eslògan «Prevenir la sèpsia està a les teves mans», amb què fa una crida a treballadors sanitaris, directors i administradors d'hospitals, responsables polítics i caps de prevenció i de control d'infeccions per tal d'impulsar campanyes preventives a través d'una bona higiene de mans.

L'hospital Trueta de Girona, gràcies a la motivació dels professionals i a les tècniques que s'hi utilitzen, és un dels hospitals referents en aquesta matèria i, des de fa més de 10 anys, du a terme una tasca important de promoció.