Un abril plujós amb temperatures superiors a la mitjana climàtica

El passat mes d'abril va ser plujós i càlid a la majoria de comarques de la província de Girona. Així ho demostren les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que sosté que els valors registrats en diferents punts van ser superiors als de la mitjana climàtica pertinent al període transcorregut.

Aquestes anomalies de temperatura van venir derivades d'una circulació general molt zonal en els nivells mitjans de la troposfera on es van inhibir les masses d'aire més fred procedent d'altes latituds. Això va fer que algunes estacions, com la de Molló-Fabert, ubicada al Ripollès, hagin registrat fins a 2,7 graus d'anomalia en comparació amb la mitjana climàtica mensual en un període comprès entre el 1961 i 1990. El meteoròleg del Diari de Girona, Gerard Taulé, ja havia subratllat fa només uns dies que l'abril havia estat més càlid que de costum, per exemple amb 16 graus de mitjana a l'estació de Girona-Séquia.

Una altra de les particularitats del passat mes va ser la pluja, en el que s'ha qualificat com un abril molt plujós a la majoria de llocs de Catalunya, i també a la província de Girona. Des del mes de febrer, la configuració atmosfèrica es caracteritzava per un desplaçament del corrent en jet en els nivells mitjans de la troposfera desplaçat cap al sud. El pas de pertorbacions a la nostra latitud es veu afavorit, doncs, per aquesta situació i va fer que comarques com l'Alt Empordà, la Cerdanya o la Garrotxa acumulessin més de 200 litres per metre quadrat. De fet, la xifra rècord -també en aquest camp- va venir de la mà de l'estació de Mollo-Fabert, concretament del dia 11 d'abril, en què es van acumular 74,6 litres per metre quadrat en només un dia.

La successió d'episodis de precipitació abundant des de principis d'any, sumat a la important nevada entre els dies 11 i 12 d'abril, va fer que la quantitat de neu acumulada a les cotes altes del Pirineu i Prepirineu fos, en general, molt superior a la mitjana d'aquesta època de l'any amb valors entre els 13 i els 5 centímetres de neu nova en estacions gironines com Núria o Ulldeter.

Tanmateix, el mes de maig sembla que serà inestable, normal tèrmicament i plujós, tal com va avançar fa uns dies Taulé amb dades de l'agència NOOA.