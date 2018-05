El Banc dels Aliments reconeix la implicació de 14 voluntaris i empreses

El Banc dels Aliments de Girona va entregar ahir 14 diplomes de reconeixement a la col·laboració de voluntaris i empreses gironines els últims 30 anys, els que la fundació compleix. Alhora, va entregar una placa distintiva al fundador i president actual de l'entitat, Frederic Gómez Pardo.

El nou i segon magatzem del Banc dels Aliments va acollir, ahir a la tarda, l'acte institucional del 30è aniversari, en el qual es va repassar la trajectòria de la fundació a través d'un vídeo. Una responsable de l'empresa familiar Peixos Ros, de Blanes, Gemma Ros, va explicar per què col·labora amb l'entitat i la directora de Càritas Diocesana, Dolors Puigdevall, va exposar l'impacte de la pobresa en les famílies que atenen. Per a aquest matí està prevista una jornada de portes obertes.

Després es van entregar diplomes de reconeixement al primer gerent del Banc dels Aliments, Francesc González, i a 13 empreses. Les distingides van ser Ferros Puig, per facilitar el local annex del magatzem; un espai cedit pel Banc de Sabadell, també reconegut; Peixos Ros, per col·laborar-hi des de fa anys i ara, també, en el finançament de les obres al nou magatzem; el grup carni de la Garrotxa Noel Alimentació, que fa aportacions setmanals; la Cooperativa La Fageda, per aportar productes i ser un «paradigma de les empreses socials i solidàries de la demarcació de Girona»; la Fundació Carrefour, que dona les minves de menjar i ajuda en els recaptes; l'empresa de transport Dachser-Azkar; IGP Poma de Girona, que dona poma cada setmana; Embotits la Selva, l'empresa que porta més temps fent aportacions al Banc; El Celler de Can Roca, per la seva implicació; Embotits Monter i Congelats Olot, també per donar els seus productes; i Gerència d'Empreses, que col·labora en la comptabilitat del Banc dels Aliments de Girona des de fa anys.