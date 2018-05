Experts en robòtica fan una estada a la residència Faber d'Olot

Faber, la Residència d'Arts, Ciències i Humanitats de Catalunya, entre els dies 7 i el 20 de maig, organitza una estada de robòtica en col·laboració amb l'equip de tècnics del certamen Robolot, que aportarà residents, activitats i també l'organització de les jornades del mateix nom.

La previsió és que professionals, investigadors i docents destacats en temes de robòtica comencin l'estada a Faber el dilluns, dia 7 de maig.

Fins al dia 20 hi podran desenvolupar els seus projectes i debatre qüestions com quin paper han de tenir les noves tecnologies aplicades en la robòtica per trobar solucions als problemes de sostenibilitat del planeta?

També està previst que la presència de la gent de Faber incideixi en el certamen Robolot previst per als dies 12 i 13 de maig. També faran classes i conferències.