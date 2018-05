La Generalitat licitarà l'obra de la variant d'Anglès al setembre per 21,6 milions d'euros

La Generalitat ha desencallat la variant d'Anglès i traurà l'obra a licitació aquest setembre per 21,6 milions d'euros. El projecte, que actualment s'està revisant i actualitzant, recull que la nova carretera tindrà una longitud d'uns 2 quilòmetres i inclourà un túnel de 500 metres. La variant enllaçarà la C-63 (a l'alçada del cementiri) amb l'N-141e (a la zona de la Farga i de la Riera Seca). Les obres també preveuen aixecar dues rotondes en aquests punts, des d'on es donarà accés a la nova carretera. La intenció de la Generalitat és que els treballs de la variant puguin engegar-se just després que acabin els treballs de millora i ampliació de l'N-141e, també coneguda com «la carretera de la vergonya», entre Montfullà i Bescanó.

La variant d'Anglès forma part del paquet d'actuacions de millora a la popularment coneguda com «la carretera de la vergonya». Actualment, a l'N-141e, la Generalitat està eixamplant la calçada al tram comprès entre Montfullà i Bescanó. Són 1,8 quilòmetres que s'havien arribat a convertir en un punt negre de la xarxa viària de la demarcació.

Aquesta obra, que va començar el 15 de març de l'any passat, té un pressupost de 3,5 milions d'euros. Es preveu que els treballs –que van amb retard- s'acabin finalment passat l'estiu. Suposen queixalar part de la muntanya perquè la calçada, amb dos carrils de circulació, passi de tenir sis metres a sumar-ne nou.

L'any 2016, a l'hora d'impulsar les millores a «la carretera de la vergonya», la Generalitat va prioritzar el tram entre Montfullà i Bescanó perquè aquí la calçada era estreta, sinuosa, i passa encaixada entre el talús i el riu Ter. Però el llavors conseller Josep Rull –actualment destituït en aplicació del 155- ja va anunciar que, un cop es completessin aquests treballs, vindria la variant d'Anglès. La carretera ha de permetre enllaçar l'N-141e des de la rotonda de l'Antex amb la C-63 a l'alçada del cementiri. I d'aquesta manera, alliberar el centre del poble del trànsit de camions que actualment l'han de creuar per arribar fins a l'Eix Transversal.

Ara, la Generalitat ha desencallat aquest projecte amb la intenció que l'inici de l'obra gairebé s'encavalqui amb el final del de la Pilastra. D'entrada, l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat SAU ja ha encarregat a les enginyeries Forest i IDP que actualitzin el projecte inicial que hi havia de la variant (i que datava del març 2012) per optimitzar-ne els costos.

En paral·lel, Infraestructures de la Generalitat ja ha publicat un anunci previ (una fórmula que permet la nova Llei de Contractació) on avança que la data prevista per a la licitació serà el 14 de setembre. I que l'obra de la variant d'Anglès –en realitat, una semivariant- tindrà un pressupost de 21.598.500 euros. La nova carretera tindrà una longitud d'1,7 quilòmetres i per donar-hi accés s'aixecaran dues rotondes a banda i banda. A més, inclourà un túnel de mig quilòmetre per salvar una carena. Segons recull l'encàrrec del projecte, tindrà dos carrils de circulació (un per sentit) de 3,5 metres d'amplada i vorals d'1,5 metres.



La resta de trams, sense data

De moment, més enllà d'això, la resta de millores que la Generalitat va projectar a «la carretera de la vergonya» encara no tenen data. Ja al 2016, Rull admetia que la manca de disponibilitat pressupostària impossibilitava engegar-ne l'obra tant a curt com a mitjà termini. En concret, són sis projectes: les variants d'Amer (27 milions), de Bescanó (52 milions), la de les Planes d'Hostoles (11 milions) i la de Sant Feliu de Pallerols (20 milions), i la millora dels trams compresos entre Bescanó i Anglès (73 milions), i entre la sortida d'aquest municipi selvatà i Amer (44 milions).