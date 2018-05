L'IRTA lloa les qualitats de la carn de poltre i insta a millorar-ne l'envasat

Un estudi de l'IRTA, impulsat des de la Generalitat amb el suport de la Federació del Cavall Pirinenc Català, conclou que la carn produïda en zones de muntanya a Catalunya és rica en ferro, en antioxidants i en àcids grassos poliinsaturats del tipus omega 3, i a més a més té un baix contingut en greix. Per contra, és una carn molt sensible a l'oxidació -quan entra en contacte amb l'oxigen s'enfosqueix- i per tant cal treballar per millorar l'envasament per allargar la vida útil del producte. Aquestes són algunes de les principals conclusions d'un estudi basat en dos grups, la de poltres que només s'han alimentat de pastures i llet materna a muntanya i un segon grup amb exemplars engreixats amb farratge i pinsos en granja.

Els investigadors assenyalen que aquest primer estudi científic sobre la qualitat d'aquesta carn a Catalunya és «un punt de partida» i que caldrà aprofundir en aspectes com les pastures i la llet.

Els productors, per la seva banda, estan «molt satisfets» d'haver demostrat científicament allò que ja es transmetia popularment i assenyalen que cal seguir «fent pedagogia» sobre els beneficis d'aquesta carn per arribar a més consumidors.

L'estudi assenyala que les seves propietats la converteixen en un producte especialment recomanat per complementar les dietes de persones malaltes, embarassades, esportistes, nens i ancians.

Una dada rellevant del treball és que, contràriament del que es podria haver pensat, els exemplars que han estat en granja «mantenen uns índexs nutricionals a la carn molt acceptables», especialment amb relació als àcids grassos poliinsaturats del tipus omega-3.