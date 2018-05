Tornen a citar a declarar els dos regidors de la CUP investigats pel 8-N

Els dos regidors de la CUP del Ripollès investigats pel tall del coll d'Ares durant la vaga general del 8-N per un suposat delicte de desordres públics han rebut una nova citació del Jutjat d'Instrucció 1 de Ripoll per al pròxim 8 de maig. Mariona Baraldés, regidora de Campdevànol, i Santi Llagostera, edil de Ripoll, no es presentaran als jutjats perquè consideren que no van cometre cap delicte i que la protesta era «legítima». Els dos edils ja van ser citats a declarar per aquells fets el 26 d'abril però no van arribar a entrar als jutjats per seguir fent «desobediència pacífica». Es van quedar a fora, on hi havia més de 350 persones que s'havien concentrat per donar-los suport. Els altres tres càrrecs electes d'ERC del Ripollès investigats pel mateix fet sí que es van presentar davant del jutge aquell dia però es van acollir al dret a no declarar. L'advocat que els defensa, Joan Boix, va demanar el sobreseïment de la causa en considerar que no havien comès cap delicte.