Els veïns de Besalú aporten 100 idees al pressupost participatiu

Els veïns de Besalú han aportat més de 100 idees per al pressupost participatiu del 2019. Les propostes han estat recollides a través del web o en les urnes ubicades a l'Ajuntament, l'escola Salvador Vilarrasa o el supermercat la Masia,.

Entre les propostes hi ha millores als parcs infantils, una passera per al Fluvià i una escala per al grup del Mont.

Un cop recollit el centenar de propostes, començarà la tercera part del procés participatiu. Un equip tècnic validarà les propostes. Mirarà les similituds entre idees, si estan dins de la despesa econòmica prevista i si l'execució correspon al municipi.

Per a l'octubre, tindrà lloc una votació telemàtica entre la desena de propostes escollides. La idea és dur a terme les propostes guanyadores durant el 2019. En total, l'Ajuntament destinarà 50.000 ? a fer realitat les propostes.