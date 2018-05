Mossos de Trànsit: 20 anys vetllant per la seguretat a la carretera

Fa 20 anys que els Mossos de Trànsit van començar com a especialitat a Girona i des de l´Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona miren enrere i fan balanç dels canvis que hi ha hagut des del seu inici fins ara. Es tracta d´un cos dedicat no només a captar les infraccions que es produeixen a la carretera, sinó que una de les seves missions també consisteix a conscienciar que conduir pot ser un risc.

El seu cap a Girona, l´inspector Joan Costa, destaca que aquesta especialitat dels Mossos «enganxa» però alhora és «molt dura», ja que han de tractar amb víctimes mortals d´accidents de trànsit. Ell va ser un dels «dissenyadors» del model que va assumir els Mossos després del traspàs de les competències per part de la Guàrdia Civil.

Una de les qüestions que ha detectat és que des de l´any 1998 hi ha hagut una reducció de l´accidentalitat mortal a les comarques gironines. De fet, el 1998 es va tancar l´any amb 136 morts, mentre que l´any passat van morir 32 persones a la xarxa viària, el que suposa una reducció del 76,47%. En canvi, el nombre de víctimes –ferits i morts- va patir una disminució del 9,28% passant de 2.134 víctimes a 1.936 en aquest període.

El motiu d´aquesta baixada de la sinistralitat es deu a diversos factors. Segons l´inspector, un d´ells és que hi ha la «conscienciació d´un cert grup de conductors»; un altre factor és la millora de les infraestructures, de manera que ara, si hi ha un accident, no es produeixen lesions tan greus; i també hi ha la vigilància de les policies de trànsit, que és l´última ràtio que hi ha però és la més coercitiva. A això també cal sumar-hi les campanyes del Servei Català de Trànsit en mitjans de comunicació i carreteres, entre altres, indica.

Per poder lluitar contra la sinistralitat, els Mossos de trànsit utilitzen diverses estratègies en funció del tema que es vol atacar. Costa diu que «el factor humà» és el que està darrere de la major part d´accidents. I ara hi ha un tema que s´ha girat en contra i és l´ús de les noves tecnologies, que, segons Costa, «ens han ajudat a millorar seguretat dels vehicles però per altra banda, ens han penalitzat sobretot amb l´ús dels smartphones per enviar missatges».

L´ús del mòbil mentre s´està al volant està entre les quatre causes principals dels accidents. Es tracta d´un tema que preocupa la policia i, de fet, tenen controls ideats per enxampar conductors in fraganti. Per fer-ho, s´usen vehicles camuflats. Els controls policials al llarg dels 20 anys han anat evolucionant, sobretot per la implementació de noves tecnologies i eines per fer la feina policial. Però diu Costa que els més habituals eren i són els de documentació i alcoholèmia. A aquests cal sumar-hi ara la detecció de drogues.

L´inspector recorda que, quan els Mossos van començar a fer controls a les carreteres, la gent se sorprenia perquè per reduir la sinistralitat es feien en horaris no habituals i fora dels caps de setmana. Aquest fet «va sobtar la gent i també va generar queixes, potser perquè la gent no acabava d´entendre per què es feien», recorda. Però al llarg dels anys, diu Costa, han tingut efecte i la gent s´ha tornat més responsable. De fet, el tema de l´alcohol era el que més preocupava com a causa d´accident fa 20 anys, però ara, a banda de l´ús del mòbil, també s´han trobat que hi ha un increment de persones que condueixen sota l´efecte d´estupefaents, la majoria per marihuana i cocaïna. Un fet que preocupa al cos policial, pioner amb el drogotest.

La duresa de la professió

Ser mosso de Trànsit és dur, ja que una part de la seva feina és assistir accidents de trànsit i malauradament, sovint amb víctimes mortals. Comunicar-ho a les famílies és un dels aspectes més colpidors. Es tracta d´un tema que es va començar a treballar des del moment del traspàs de competències. Costa diu que es va «tenir molt clar que calia fer-se personalment, un responsable de l´especialitat de trànsit havia de ser qui feia la comunicació perquè és una cosa sobtada i cal fer-ho amb el màxim de psicologia possible». Des de fa un any i mig, el SEM ­col·labora amb el suport psicològic.

Ara que fa 20 anys, l´inspector recorda que el seu objectiu és arribar a zero morts a les carreteres. Un repte que implica treballar en diverses àrees. Costa destaca que l´educació viària és clau i que els Mossos des de l´inici van crear Mobilitat segura per aproximar als centres escolars la conscienciació dels riscos de conduir. A més, també treballen amb col·lectius específics com camioners o motoristes.