El Banc dels Aliments tanca el seu 30è aniversari amb un matí de portes obertes

El Banc dels Aliments de Girona va tancar ahir els actes de commemoració del seu 30è aniversari amb una matinal de portes obertes que va començar a les 10 del matí. Les persones que es van acostar fins al nou magatzem de l´entitat van poder veure com hi treballen els voluntaris i en què consisteix la seva activitat. Divencres, el Banc dels Aliments va celebrar un acte institucional durant el qual es va reconèixer la col·laboració de 14 voluntaris i empreses gironines.

La jornada de portes obertes va comptar amb la benvinguda als assistents que va oferir el president del la Fundació Privada del Banc dels Aliments a les comarques de Girona, Feredic Gómez Pardo. Posteriorment, va prendre la paraula Gemma Ros, de l´empresa Peixos Ros de Blanes, que va explicar per què col·laboren amb el Banc dels Aliments. També va intervenir Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana, que va parlar de l´impacte de la pobresa en les famílies que atén l´organització que representa. Entre les dades dels 30 anys del Banc dels Aliments a Girona, destaca que ha repartit fins a 25 milions de quilos de menjar i actualment atén més de 35.000 persones.