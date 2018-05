«La gent diu el mateix que l'any 1998: No he begut, o: Jo no bec»

«La gent diu el mateix que l'any 1998: No he begut, o: Jo no bec» Marc Martí

A les comarques de Girona és on va començar el desplegament dels Mossos de Trànsit i n'han vist de tots colors des de l'any 1998. Tres caporals i un agent expliquen la seva experiència. Tots coincideixen que al principi, quan els conductors es trobaven amb ells en comptes de la Guàrdia Civil es sorprenien, però que van fer la feina bé i una mostra d'això és la trajectòria que ja té aquesta especialitat.

En 20 anys, els agents que més estan a peu de carretera expliquen que han pogut comprovar que els conductors han canviat durant aquests anys de la mateixa manera que el ritme de vida.

I això s'ha traduït, diu el caporal Ramon Labrador, en el fet que «el respecte i els valors de les persones també estan minvant i això es nota a l'hora de conduir». «Hi ha una falta de respecte per a terceres persones», opina. El seu company, Xevi Duran, s'encarrega de fer les xerrades de Mobilitat Segura i destaca que una de les coses que sorprèn més la gent quan fa les xerrades és el tema de les velocitats i el que pot suposar distreure's o sobrepassar-les. «120 km/h són 33 metres per segon i quan baixes la vista, cada segon et menges 33 metres», recorda.

Un altre aspecte que els preocupa és el fet que hi hagi conductors que en veure'ls se saltin els controls, ja que això pot acabar, per exemple, en un accident de trànsit. I una altra distracció dels darrers anys és l'ús del telèfon mòbil quan es condueix.

{C}{C}

Aquests quatre policies expliquen que malgrat que ara tenen millors tecnologies, vehicles i uniformitat, hi ha una cosa que no ha canviat: les excuses de la gent quan se'ls fa, per exemple, un control d'alcoholèmia. El caporal Toni Calero explica que diuen el mateix que fa vint anys quan se'ls atura: «No he begut, acabo de beure una copa o jo no bec» per tal d'evitar que els facin bufar.



Dos companys finats

D'anècdotes, els quatre membres de l'ART de Girona en tenen moltes, però també en recorden de negatives, com explica en Xevi Mir. Entre el pitjor hi ha que «he perdut dos companys, un amb mi en un control i l'altre en una zona d'oci». Es tracta de Francesc Xavier Canal i Àlex Arroyo, dos dels cinc policies de trànsit morts al llarg d'aquests 20 anys a Catalunya mentre estaven de servei.

Però quan se'ls pregunta per coses divertides, els agents també asseguren que n'han viscut moltes. Tots coincideixen en què es produeixen, sobretot, quan aturen conductors que van sota els efectes de l'alcohol.

El caporal Ramon Labrador destaca també que els agents de Mossos de Trànsit han vist com en 20 anys han canviat coses, però reclama més mitjans i lamenta, per exemple, que «les noves tecnologies a nosaltres ens arriben tard però ens adaptem».

Una de les cares negres de la seva feina és donar la notícia a les famílies quan es mor algú en un accident. El caporal Toni Calero destaca que «aquests moments són els més complicats» i que això al policia li comporta moments de tensió i estrès «perquè també patim, i molt».