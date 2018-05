El professorat rebutja que els mestres facin classe a l'ESO

Professors s´han mobilitzat contra la decisió d´Ensenyament de permetre, de manera excepcional per al curs vinent i amb l´argument que falten docents, que mestres de Primària imparteixin Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques en els dos primers cursos d´ESO i, també, que graduats sense el màster de Secundària puguin fer classes als instituts.

En 48 hores, un col·lectiu de professors de català, castellà i matemàtiques a Secundària va superar el miler de seguidors en un grup de Facebook i, en menys d´una setmana, ha acumulat més de 1.200 firmes a la plataforma Change.org. Aquestes signatures donen suport a un manifest amb el qual els docents denuncien que la Conselleria «desplaça els interins d´aquestes especialitats», posa «pedaços» en comptes de promocionar les carreres de Filologia Catalana, Filologia Hispànica i Matemàtiques i ha ignorat els responsables de les universitats catalanes, que «fa anys que adverteixen al Departament d´Ensenyament de la futura manca de docents d´aquestes especialitats per les jubilacions que s´estan produint des de fa temps».

La iniciativa, promoguda per quatre exalumnes de la Universitat de Girona amb l´ajuda de professors de Filologia Catalana, demana a Ensenyament que els interins especialistes de català, castellà i matemàtiques tinguin preferència davant dels mestres de Primària en les adjudicacions d´estiu i els nomenaments telemàtics que es fan durant el curs.

Divendres, Ensenyament va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució que autoritza els mestres funcionaris a impartir classes de Llengua Catalana i Castellana i Matemàtiques a 1r i 2n d´ESO. Perquè això sigui possible, cal que la direcció de l´institut hagi definit la plaça a la seva plantilla com a lloc específic del cos de mestres. La Conselleria assegura que és una mesura «excepcional» davant «la insuficiència de professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí» a Secundària; però, a part de la indignació que ha generat entre els professors, el sindicat Aspepc-SPS diu que pot ser «il·legal» i no descarta impugnar-la.

Per al Col·lectiu de Secundària impulsor del manifest no hi ha garanties que la mesura sigui provisional i afirma que «és un desprestigi als graus i llicenciatures de lletres i matemàtiques», però també a d´altres perquè tem que sigui «el primer pas cap a la generalització de totes les especialitats del cos de professors». En la seva opinió, si s´oferissin jornades senceres a les que tenen menys professorat, «hi hauria més vacants cobertes».



Anuncis «enganyosos»

L´accés de mestres de Primària a Secundària i la no exigència del màster no són els únics motius de queixa del sector, sinó també la campanya publicitària que la Conselleria d´Ensenyament ha endegat a través dels mitjans de comunicació i del seu web oficial on crida a «apuntar-se» a ser professor d´institut. Els promotors del manifest qualifiquen aquests anuncis d´«enganyosos i manipuladors», d´«una acció denigrant que treu valor a l´execució de la tasca docent». Entre altres reclams, la campanya institucional ofereix «una feina qualificada a temps complet o parcial», «horaris força compatibles amb els de la família» o «un sou de més de 2.200 euros bruts al mes».