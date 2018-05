Figueres s'acomiada de les Fires amb focs, sardanes i castells

Figueres va celebrar ahir l'últim dia de les Fires i Festes de la Santa Creu després de més d'una setmana plena d'activitats per a tots els gustos, i també d'algun disgust per culpa de les pluges, que van obligar a fer algun canvi d'última hora.

Els Timbalers i els Grallers van ser els encarregats de donar el tret de sortida de l'últim dia de les festes figuerenques, que va seguir amb la trobada de Puntaires i les jornades esportives de Tennis i de Waterpolo. A les onze del matí, la Rua Infantil -que no es va poder fer el primer diumenge de Fires per la pluja- va omplir els carrers de colors, amb un total de 1.000 alumnes de 10 escoles del municipi que enguany es van disfressar «d'elements»: foc, terra, aire i aigua. A les 6 de la tarda, la plaça Catalunya va acollir el 71è concurs de colles sardanistes, on es va disputar el Campionat bàsic de Catalunya, amb la Cobla Principal d'Olot.

Un dels actes més emotius de la jornada va ser la diada castellera, celebrada a la plaça de l'Ajuntament, on van participar la Colla Castellera de Figueres, els Joves de Valls i els Capgrossos de Mataró. Els figuerencs van aconseguir descarregar el primer 5d7 amb agulla de la seva història, un esdeveniment que el president de la colla, David Pujol, va qualificar de «tot un èxit, tenint en compte la seva dificultat». «L'arrencada de la temporada ha estat excel·lent, hem assolit la puntuació més alta que hem aconseguit mai a les Fires de la Santa Creu», va valorar Pujol. Pel que fa a les altres colles, els Joves de Valls van demostrar la seva experiència amb diversos castells de gamma alta de 7, i els Capgrossos van mantenir el llistó ben alt amb diversos castells de 8 pisos.



Clausura de pel·lícula

L'espectacle de focs artificials que cada any tancava les festes va transformar-se en un piromusical -sota la pluja- al Parc de les Aigües, tot acompanyant els petards amb música de bandes sonores de pel·lícules per celebrar la reobertura del mític cinema Las Vegas.