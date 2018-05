Les malalties respiratòries i cardiovasculars causen el 25% de les estades a l'hospital

Una de cada quatre estades als hospitals gironins està motivada per les malalties cardiovasculars i respiratòries. De les 71.716 altes hospitalàries que es van registrar a Girona l'any 2016, 17.871 tenien com a diagnòstic principal alguna patologia del sistema circulatori o respiratori, segons l'Enquesta de morbiditat hospitalària que acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística. En conjunt, les altes hospitalàries a la demarcació van créixer un 4% respecte al 2015, amb 2.762 més que llavors, quan van ser 68.954. I ho van fer tant en dones -de les 36.739 del 2015 a 37.511 del 2016, un 2,1% més-, com en homes, que van passar de 32.215 a 34.205, fet que es tradueix en un augment del 6,18%.

Tenint en compte els dos sexes, el diagnòstic principal de les estades hospitalàries va ser el de les malalties relacionades amb el sistema circulatori, amb 9.125 altes, un 3,7% més que un any enrere. Aquest grup de patologies va ser també la principal causa d'ingrés per als homes gironins, amb 5.211 estades, mentre que en va causar 3.914 en les dones.

Entre les patologies del sistema circulatori que van causar més ingressos hospitalaris hi ha la insuficiència cardíaca (2.234), les malalties cerebrovasculars (1.655), els trastorns de conducció i les disrítmies cardíaques (1.288) o l'infart agut de miocardi (1.016).

A continuació hi ha les malalties respiratòries, que l'any 2016 van motivar 8.746 estades als centres hospitalaris de la demarcació. Això suposa un increment del 4,62% respecte al 2016, sent també els homes els més afectats (4.968 altes). Les pneumònies (1.818), les infeccions agudes de les vies respiratòries inferiors o superiors, la malaltia pulmonar obstructiva crònica i les bronquiestàsies van ser els diagnòstics més freqüents en aquest camp.

Les lesions traumàtiques, els enverinaments i altres qüestions relacionades amb causes externes, com cremades o les complicacions de cures quirúrgiques o mèdiques van ser les responsables de 8.580 estades a l'hospital, més d'un miler més que un any enrere, quan van ser 7.533, fet que suposa un increment del 13,9%.

Les lesions van ser la segona causa d'estada hospitalària entre les dones gironines, amb 4.615, només superada pels assumptes relacionats amb l'embaràs, el part o el puerperi, que en van causar 7.012. La lesió més freqüent va ser la fractura del fèmur, amb 2.349 altes registrades per l'INE, un 70% de les quals van afectar dones.

Unes 8.500 estades als hospitals gironins van ser causades per malalties del sistema digestiu com hèrnies inguinals i abdominals, la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa o les úlceres gàstriques, mentre que el càncer en va motivar 6.418.

Les malalties oncològiques van ser les causants de 3.542 estades hospitalàries d'homes i 2.876 de dones, i entre les neoplasies que van causar més ingressos a Girona hi ha els tumors colorectals, de mama, de pulmó o de bufeta.

L'artrosi de maluc i genoll, així com la resta de malalties relacionades amb l'aparell musculo­esquelètic i el teixit conectiu són, segons l'INE; el diagnòstic principal de 5.258 altes hospitalàries, mentre que les patologies de l'aparell genitourinari, un altre dels grans grups de malalties causants d'ingressos a l'hospital, en van motivar 5.012.