La permissivitat amb el corall vermell

El corall vermell és un animal que forma colònies arborescents suportades per una estructura calcificada de fins 50 centímetres d'alçada. Se l'extreu per fer-ne objectes decoratius en perjudici de la pròpia espècie. Perquè el corall vermell viu desenes d'anys, però té un creixement lent i assoleix l'edat fèrtil a partir dels 7-10 anys. Aquestes variables s'han de considerar per la seva extracció sostenible. Hi ha també altres factors que l'afecten com l'escalfament global o la feble connectivitat biològica que minven la capacitat reproductora.

El resultat és que aquestes poblacions de corall vermell han sofert un declivi de fins al 30% en els darrers 30 anys i els estudis científics preveuen que la tendència augmenti. Per tot això, l'organisme europeu IUCN, (Unió Internacional per la Conservació de la Natura) qualifica el corall vermell com a espècie en perill d'extinció.

Conscients d'aquesta fragilitat, totes les administracions han regulat la seva extracció. Aquest equilibri inestable entre supervivència i desaparició comptava fins ara amb la complicitat administrativa de la Generalitat i de l'Estat. La darrera manifestació era l'Ordre ARP/59/2017 de la Generalitat reduint les llicències per a la pesca del corall vermell durant la campanya 2017 i la suspensió temporal de la pesquera fins al 31/12/2027. En contra d'aquesta línia d'actuació, el 2 de novembre s'aprova l'O.M APM/1101/2017, que estableix el procediment d'autorització per a l'extracció i venda del corall vermell i, posteriorment, s'anuncia l'atorgament de 12 llicències per dos anys. Aquesta decisió fou contestada per la Generalitat instant la seva reconsideració i esmentant l'informe científic de gener de 2017 signat per 14 científics que alertava de la precària situació del corall vermell en el litoral català. Sense atendre aquesta proposta, el dia 6 d'abril es publica la resolució de les autoritzacions d'extracció i venda del corall vermell en aigües exteriors durant el període entre 10/04/2018 i 09/0472020.

Davant d'aquest fet, l'Associació Amics de les Illes Formigues fa una crida a expressar el desacord amb la decisió actual. Defensar el corall vermell és quelcom més que una anècdota, és l'expressió de la defensa del dret a viure de tots els col·lectius minoritaris i fràgils des del convenciment d'una societat culta i conscient. Efectivament, no estem davant d'una anècdota, sinó del símptoma alarmant d'un tipus d'administració inadmissible.