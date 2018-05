La pluja matinal no espatlla la Festa Major de Celrà

Celrà ha viscut un intens cap de setmana de Festa Major. Malgrat que ahir la pluja va obligar a suspendre alguns actes, especialment al matí, com ara la pintada al carrer a la plaça Catalunya i la Cercavila dels Capgrossos, la resta d'activitats sí que es van poder dur a terme malgrat que s'haguessin de canviar d'ubicació, com per exemple les sardanes, que es van haver de fer al porxo del pavelló de les Piscines, i les actuacions de l'Escola de Música, que es van traslladar al hall del Teatre Ateneu. També hi va haver la trobada de vehicles clàssics, el torneig de tennis taula i el Cabaret de Circ, entre d'altres.