El poble en venda al Pla de l'Estany segueix a la recerca de compradors

Des de la possibilitat de construir-hi habitatges ecològics i sostenibles a la creació d'un complex de luxe, passant per una cooperativa. El futur de Sant Marçal de Quarantella continua tan incert com fa sis mesos i és que la venda d'aquest petit nucli del Pla de l'Estany continua més oberta que mai. Així ho ha explicat l'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, que assegura que, de moment, a l'Ajuntament «no li ha arribat constància de cap venda».

«Hi ha hagut molts moviments i han vingut tot tipus de persones amb molts projectes però de moment no s'ha venut. Sí que ha vingut força gent a preguntar per la situació urbanística de Sant Marçal, per saber quines coses s'hi poden fer i quines no, així com la capacitat d'ampliació que té», explica Terés, tot i que també afirma que «no existeix encara un comprador definitiu».

L'alcalde recorda que van venir uns possibles compradors que volien fer-hi habitatges sostenibles i ecològics, però que «sembla que la capacitat d'ampliació no els acabava de quadrar pel que necessitaven» afegeix, recordant que «la qualificació del sòl és la que és». També explica que van venir-hi uns interessats que volien fer una cooperativa i, fins i tot, un representant d'un fons d'inversió estranger que tenia la intenció de muntar un complex de luxe, però que finalment va quedar una mica a l'aire perquè «va trucar una vegada i no es va interessar més».



Una venda complicada

Aconseguir trobar amo al poble no és una tasca senzilla, ja que s'han de tenir en compte diferents factors. En primer lloc el preu, que se situa en dos milions d'euros, una suma que pot ser «prohibitiva» per a alguns, relata Àlex Terés, i a la qual s'ha de sumar la restauració que s'hi hauria de fer un cop feta la compra, ja que «les cases estan en un estat força deixat». Concretament, fa uns cinc anys que els habitatges van quedar deshabitats.

La segona delimitació que s'ha de tenir en compte és la urbanística - l'única marcada pel consistori de Vilademuls -, ja que s'ha de respectar la normativa i les pautes de construcció marcades pel POUM. «Cal tenir en compte que la nostra normativa tampoc és que sigui permissiva en excés, som un municipi d'interès paisatgístic i segons quines coses no s'hi poden fer. Per exemple, no es podria construir-hi un macrocomplex de xalets», apunta l'alcalde.

La venda de Sant Marçal de Quarantella ha creat també una certa expectació entre els veïns dels municipis del voltant, que resten pendents de què passi. Terés explica que el que els agradaria com a municipi és que s'hi establissin famílies. «Participarien en la vida d'aquest, estarien en associacions, formarien part de l'AMPA de l'escola, hi portarien els nens... lògicament si no pot ser i s'hi acaba posant un complex hoteler per exemple ho respectarem, però ens faria més gràcia ampliar el nombre de veïns i que tornés a ser un nucli amb vida», diu Terés.