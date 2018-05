Roses vol que la campanya de creuers sigui «de rècord»

El port de Roses va inaugurar ahir la temporada de creuers, que espera que sigui «de rècord». Les previsions fan pensar que s'aconseguiran 9.500 passatgers i 13 escales, fet que permetria assolir els rècords tant en escales com amb passatgers. S'espera que l'afluència més gran de creuers serà durant els mesos de juliol, setembre i octubre.

La visita del Saga Pearl II, amb 376 turistes, va donar per inaugurada ahir la temporada creuerística del port de Roses. Durant aquest temps, el 60% de les línies de creuers seran de luxe i destaquen l'estrena de les companyies nord-americanes Oceania i Crystal. A més, enguany hi haurà un augment del nombre de companyies, que passaran de quatre a tretze. D'aquestes, la que passarà més pel port de Roses serà la companyia britànica Marella Cruises (antiga Thompson), que visitarà quatre vegades el port alt-empordanès amb diferents bucs que transporten entre 1.200 i 1.500 persones.

El president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, va destacar ahir «l'aposta decidida» que fan les companyies en la localitat. També va recordar que si arriben més creueristes a Roses, «vol dir que se'n beneficia tota la comarca, i la demarcació en general».

L'activitat de creuers de Roses tindrà una durada de sis mesos, i finalitzarà el 24 d'octubre. Per tal de millorar el servei per als passatgers i els creuers, el port també ha instal·lat un nou punt d'informació per atendre els passatgers que venen a bord dels creuers de Roses i com a resguard del personal que treballa al moll. A més d'aquesta inversió, que ha tingut un cost de 54.000 euros, també ha fet quatre noves defenses per a l'amarratge dels creuers.

Respecte a aquests canvis, Font va remarcar que des de la Generalitat s'han fet «esforços, conjuntament amb el territori, per desestacionalitzar-lo, apostant per un model de qualitat i sostenible». El representant del Govern català també va explicar que en la temporada que comença hi ha un gran interès des del mercat nord-americà. «Es tracta de generar més oportunitats, perquè l'objectiu últim és millorar la qualitat de vida de la gent que viu i treballa al nostre país», va subratllar Font.

El primer creuer de la temporda, el Saga Pearl II, va portar un 90% de viatgers britànics. El vaixell va arribar al matí de França, i va sortir a la tarda cap a Tarragona. Els passatgers van visitar la vila i algunes ciutats de les comarques gironines, com el castell Gala-Dalí a Púbol, el Museu Dalí a Figueres, Peralada, Girona o el cap de Creus. Curiosament, la companyia britànica Saga Shipping també va donar el tret de sortida en el port de Palamós al març.