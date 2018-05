La supervivència del càncer d'ovari puja un 11% en 15 anys

La supervivència a cinc anys del càncer d'ovari ha augmentat un 11% els últims quinze anys i el 42% de les dones afectades de càncer d'ovari sobreviuen al cap de cinc anys de la malaltia, segons les dades de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Segons les dades de la Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer de Girona, a les comarques gironines cada any es diagnostiquen uns 40 casos de tumor d'ovari, tot i que la seva incidència a la demarcació ha baixat un 3% anual en els últims anys.

L'ICO, amb motiu del Dia Mundial del Càncer d'Ovari, que se celebrarà el 8 de maig, ha explicat a més, que el càncer d'ovari és el vuitè tipus de càncer més freqüent en dones, amb prop de 445 casos nous a l'any a Catalunya, fet que suposa gairebé el 3,5% de tots els tumors en dones. Cada any es diagnostiquen 11,8 casos cada 100.000 habitants a Catalunya.

A més, el 75% d'aquest tipus de càncer es diagnostica generalment en estadis avançats perquè, en estadis inicials no acostuma a provocar símptomes i en estadis avançats es confonen amb els d'altres patologies benignes de l'abdomen. En aquest sentit, l'ICO assegura que un altre dels motius pels quals la malaltia es diagnostica en estadis avançats és perquè encara no hi ha un Programa de Cribratge avançat.

A més, des de l'ICO adverteixen que el càncer epitelial d'ovari, que representa el 85% dels casos, és la segona neoplàsia ginecològica més freqüent després del càncer de cos uterí, però "segueix sent encara la principal causa de mort".



Abordatge multidisciplinari

L'augment de la supervivència de les pacients afectades de càncer d'ovari es pot atribuir a diversos factors. La millora en el tractament hi ha contribuït de forma important però també, i en gran mesura, l'inici de la centralització de la manera de tractar i valorar la pacient en equips multidisciplinaris especialitzats en les que els diferents especialistes implicats valoren la millor estratègia terapèutica per cada cas valorant, conjuntament, amb la pacient.

Un exemple d'aquest abordatge global de la pacient són les Unitats Funcionals de Tumors Ginecològics, que a Girona funciona des del 2016. Es tracta d'una estructura organitzativa fonamentada en la valoració inicial del malalt per part d'equips interdisciplinaris especialitzats en tumors ginecològics. A diferència dels clàssics comitès de tumors, en les unitats funcionals els especialistes comparteixen espai durant les visites. D'aquesta manera, poden visitar el pacient simultàniament i consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament inicial.

A més, la unitat funcional garanteix l'acompanyament de la pacient -i de la seva família- durant tot el procés gràcies al personal d'infermeria, que porta la gestió del cas i dona suport al conjunt de professionals implicats en les tasques de coordinació.

A més, apunta l'ICO, s'espera que la introducció de nous fàrmacs com els antiangiogènics i els inhibidors de PARP als diferents esquemes de quimioteràpia prèviament existent continuï augmentant la supervivència d'aquests pacients.

D'altra banda, els experts asseguren que l'accés dels pacients als assajos clínics d'investigació en centres de referència permeten seguir avançant en el coneixement de la malaltia i el desenvolupament de nous tractament.

"Les pacients que participen en aquests estudis contribueixen a la investigació i poden ajudar, en un futur, altres persones i en alguns casos poden accedir a nous tractaments que encara estan en fase experimental però que poden millorar el curs de la malaltia", diu l'ICO.

Així doncs, als centres de l'Institut Català d'Oncologia es van dur a terme 19 assaigs en reclutament l'any 2016 i 27 l'any 2017. Pel que fa a nombre de pacients participants en aquests assaigs van ser 23 l'any 2016 i 37 l'any 2017.